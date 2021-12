​A mal amada Taça da Liga

Fica concluída logo à noite a fase de grupos da menos festejada competição do calendário do futebol nacional, a Taça da Liga. Sporting, Benfica e Santa Clara já estão apurados para a final four, hoje ficará decidida a quarta participação depois do jogo a realizar no estádio do Bessa entre o Boavista e o Sporting de Braga.



Aos visitados bastará conseguir um empate, enquanto os minhotos necessitam de uma vitória para virem a fazer do lote final. Para completar a informação dir-se-à que no primeiro desafio da final four o Sporting irá defrontar o Santa Clara, enquanto que o Benfica aguarda adversário até ao final da próxima noite.

A novidade aponta sobretudo para a estreia dos açorianos, enquanto o afastamento dos portistas causou a maior sensação ao ficarem pelo caminho, após Sérgio Conceição ter encarado como um grande objetivo da temporada vencer a Taça da Liga, o único troféu que continua a faltar na bem engalanada montra de troféus do Museu do Dragão. Os jogos de ontem, na Luz e no Dragão, constituíram ambos uma pasmaceira. Num caso e noutro, os técnicos decidiram-se por apresentar equipas sem algumas das suas figuras mais destacadas, e de uma grande parte dos jogadores utilizados nem todos acabaram por justificar a sua mais regular utilização em jogos de outro gabarito.

Já o Sporting de Covilhã, atualmente sob o risco de descer de divisão, empertigou-se e chegou mesmo a criar dificuldades ao prestigiado adversário, tendo apenas sucumbido quando já atuava com menos uma unidade desde os 38 minutos da primeira parte. E como se fosse pouco, o seu guarda-redes também colaborou com um “frango” do tamanho da Serra da Estrela, fixando o resultado final em 3-0. No Dragão, os vilacondenses resistiram até ao limite do possível, tendo sido capazes de aguentar o marcador em branco até aos instantes finais do desafio.

Enfim, estivemos perante momentos que certamente vão fazer refletir os treinadores de Benfica e Porto quanto às oportunidades que devem voltar a dar a alguns dos seus jogadores nos tempos mais chegados.