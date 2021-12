​De volta ao que mais interessa

Sendo o campeonato da primeira Liga o primeiro objetivo das nossas principais equipas, eis-nos de novo de regresso à competição depois de uma intensa, e nem sempre muito proveitosa jornada europeia.



Em 12 pontos possíveis os representantes portugueses não foram além de quatro pontos, decorrentes da vitória do Benfica e do empate do Sporting de Braga, registado ontem à noite na Pedreira. Ficámos claramente aquém do necessário e, sobretudo, do possível.

Agora, temos de esperar por segunda-feira para ficar a saber o resultado do sorteio da próxima fase da Champions e de Liga Europa, que só terá lugar no final do mês de Fevereiro. Viremo-nos, pois, para as nossas competições internas, tendo em conta que nos dias mais chegados haverá desafios do Campeonato, da Taça da Liga e da Taça de Portugal, portanto para todos os gostos e interesses. Para já, abre hoje a jornada catorze da primeira Liga.

No entanto, é amanhã que “a água começa a ferver”, com a receção do Sporting, em Alvalade, à sempre difícil equipa do Boavista.

Numa altura em que os leões contam com seis jogadores indisponíveis –os defesas Coates, Vinagre e Feddal, o médio João Palhinha, e os avançados Jovane Cabral e Paulinho-, essas dificuldades terão tendência para aumentar. Ainda assim, os leões arrancam como favoritos.

No domingo, Benfica e Futebol Clube do Porto são chamados a provas. Os encarnados deslocam-se a Famalicão numa altura em que a equipa nortenha continua a evidenciar claras dificuldades.

O facto de ainda não ter conseguido vencer no seu próprio território é prova eloquente desta afirmação. Por isso, ainda que desgastado por força de uma exigente partida europeia, o conjunto orientado por Jorge Jesus tem condições para regressar a casa com os três pontos em disputa.

No Dragão, vai ter lugar o mais refulgente encontro da ronda, com o Futebol Clube do Porto a receber o Sporting de Braga. Depois de uma semana europeia frustrante para ambos, aumenta a curiosidade sobre o desfecho deste embate que costuma ser quase sempre de elevada qualidade e de resultado final imprevisível.