O copo ficou apenas meio cheio

Já antecipadamente qualificado, o Sporting limitava-se a cumprir calendário, havendo até para Rúben Amorim a oportunidade de mexer na equipa, aumentando o conhecimento e a experiência de alguns dos seus mais novos. E o técnico leonino não hesitou em fazê-lo profundamente, correndo até o risco de vir a ser confrontado com um resultado muito desnivelado.

As oportunidades dadas a alguns jovens acabaram por resultar, podendo o técnico leonino vir a colher largos benefícios da decisão do seu treinador.

No que toca às outras duas equipas, Benfica e Futebol Clube do Porto, apenas do desfecho do embate da Inivicta se saldou por um resultado mais negativo.