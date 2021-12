Fechar com chave de ouro

A jornada dupla da Liga dos Campeões que temos pela frente apresenta condições para vir a ficar marcada por um registo inédito, ou seja, o futebol português pode vir a ter três das suas equipas nos oitavos-de-final daquela competição, o que não deixará de ser razão para um grande festejo, e confirmar a valia das nossas mais representativas formações.



Há, no entanto, ainda algumas barreiras difíceis para transpor: é verdade que o Sporting já está qualificado, mas ao Futebol Clube do Porto e ao Benfica faltam ainda passos decisivos que poderão ser dados nos jogos de hoje e de amanhã, respectivamente contra o Atlético de Madrid e o Dínamo de Kiev.

Apesar de já apurado, sobre o Sporting impende outra responsabilidade, a de ser capaz de conseguir um bom resultado em Amsterdão a coroar uma exibição de qualidade, que prestigie o nosso futebol e também por se tratar do actual campeão nacional.

Rúben Amorim já anunciou mudanças no onze, com o lançamento de algumas jovens promessas, e até isso poderá servir de acicate para que sejam alcançados os objectivos antes aqui anunciados.

É mais pesada a tarefa de portistas e benfiquistas, sobretudo porque não é indiferente qualquer resultado que ambos venham a conseguir pois, pelo meio, há também que contar com dependências de jogos e desfechos de terceiros, o que obriga a que se batam por vitórias que parecem perfeitamente ao seu alcance.

Os lisboetas empataram na Ucrânia e conhecem o trajecto do adversário de hoje, mas este também sabe que a equipa de Jorge Jesus pode estar a passar por um mau momento susceptível de vir a influenciar o seu rendimento.

Quanto aos dragões, há uma panóplia de situações à sua volta. No seu grupo, já apurado o Liverpool, os portistas estão na corrida, com cinco pontos, mas com Atlético de Madrid e AC Milan muito próximos, os dois com os mesmos quatro pontos.

É caso para seguir atentamente o jogo da Invicta ao segundo, porque podem ali vir a verificar-se mudanças a cada passo.

Neste aspecto, esta noite tudo irá ficar esclarecido, enquanto que na capital, a luz só se acenderá definitivamente amanhã.