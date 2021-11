A polémica Bola de Ouro

Ainda que se trate de um momento sempre seguido com muito entusiasmo por milhões de adeptos em todo o mundo, já era conhecida há muito a decisão de atribuir a Lionel Messi a Bola de Ouro relativa à temporada de 2021.

Devido a uma decisão do Governo britânico, que obrigaria a quarentena no regresso de Paris, desta vez a festa não pôde contar com jogadores que actuam nos campeonatos da Inglaterra.

Por isso, os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Rúben Dias não marcaram presença na gala, mais uma vez organizada pelo jornal France-Football.

Num ano em que o astro argentino apenas teve um momento de verdadeira consagração, contribuindo para a vitória da sua selecção na Copa América, a polémica sobe de tom por se considerar haver outros jogadores que protagonizaram uma época mais espectacular, como foi o especial caso do polaco Lewandowsky, um dos grandes obreiros das vitórias alcançadas pelo Bayern de Munique.

Mas houve outros atletas que estiveram igualmente em especial destaque, tais como Benzema, Salah e Mbappé, para salientar apenas alguns daqueles que acabaram por incluir o top dez.

Já quanto a Cristiano Ronaldo, vencedor por cinco vezes do cobiçado troféu, distante dos seus períodos mais áureos, apenas poderá discutir-se a justiça da atribuição do sexto lugar, portanto fora do pódio.

Acrescente-se ainda que Bruno Fernandes foi premiado com o 21.º lugar, enquanto a Rúben Dias foi atribuída a 26ª posição. Como curiosidade, assinale-se que Modric, do Real Madrid, vencedor há três anos, não foi além do trigésimo lugar.

Para além de tudo isto destaque também para o quarto lugar de Nuno Mendes, agora ao serviço do Paris Saint-Germain, no Troféu Koppa, destinado ao jogador jovem, com limite até aos 21 anos de idade, e que foi entregue ao barcelonista Pedri.

Uma carreira muito curta, mas especialmente promissora.