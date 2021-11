​Falta vergonha no futebol português

A imprensa de todo o mundo foi unânime nas críticas àquilo que se passou no futebol português no último fim de semana.

Algumas mais violentas do que outras, mas todas apontando no mesmo sentido, ou seja, aquilo que aconteceu no estádio nacional à volta do desafio entre o Benfica e o Belenenses SAD foi uma autêntica vergonha, que reforçou o descrédito de que já somos alvo há muito por esse mundo fora.



Agora é o tempo de uns passarem as culpas para os outros, estando longe de se saber a quem cabe a responsabilidade maior por tudo o que aconteceu.

O espetáculo foi deprimente, e mesmo a nível desportivo pode de vir a ter consequências muito desagradáveis. Sobretudo no que toca aos resultados finais de um campeonato, que no sábado à noite pode ter ficado ferido de morte.

Os intervenientes em tudo aquilo que se passou têm pela frente um longo caminho para percorrer. Reuniões e mais reuniões vão ter lugar a partir de hoje envolvendo as mais diversas entidades, mas olhando para o passado e para o desfecho que tem marcado os grandes casos do futebol nacional, é nossa opinião que nada vai acontecer. O passado recorda-nos a leviandade e impunidade que não têm sido alvos da uma justiça séria e atuante.

Para uns, o Belenenses SAD é o principal responsável por tudo quanto de vergonhoso se passou no Vale do Jamor, enquanto que outros não ilibam igualmente o Benfica, a Liga de Clubes, a Federação Portuguesa de Futebol, as entidades de Saúde e até responsáveis governamentais, ou seja, uma teia enorme o que ainda poderá vir a complicar ainda mais o desenrolar e desfecho do processo.

Se o momento e os factos lamentáveis que correram mundo forem aproveitados para se inverterem os comportamentos no e à volta do futebol português, haverá razão para afirmar que o tempo da bagunça acabou.

Se tudo ficar na mesma, teremos então, apenas, de ficar à espera do próximo caso.