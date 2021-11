​Regresso à normalidade

E, como se não bastasse, o sorteio da Taça de Portugal juntou ontem ao farto calendário da Liga um clássico que vai dar origem a que um dos grandes salte fora da competição tão querida dos adeptos portugueses, logo à sua quinta eliminatória.



Percorrendo o bloco de notas, verificamos que em Dezembro o Benfica é o mais comprometido e sobrecarregado dos três: recebe o Sporting logo no dealbar do mês, e vai ao Dragão nas vésperas do Natal, estádio onde regressa quando o novo ano estiver a dar os primeiros passos.

E, se pelo meio, incluirmos os compromissos para a Liga dos Campeões, decisivos tanto para águias como para dragões, aí está uma preciosa ementa que aguça apetites fortes, e que muito poderá vir a contribuir para clarificar o caminho de todos na presente temporada.

De modo ainda não muito eriçado o campeonato regressa hoje após três semanas de interrupção, o que na verdade é obra.

Amanhã, a equipa de Jorge Jesus entra em ação defrontando o Belenenses SAD, agora sob o comando de um novo treinador, que promete fazer a vida difícil ao vizinho da Luz.

No domingo, para completar o quadro, o Sporting começa por receber o Tondela para, logo a seguir, o Futebol Clube do Porto acertar contas em Guimarães com um clube que costuma proporcionar-lhe fortes dores de cabeça.

Só uma semana depois, teremos então o primeiro grande clássico: no estádio da Luz, o Benfica receberá o Sporting, três dias antes de ambos cumprirem, em circunstâncias diferentes, a jornada final da Liga dos Campeões.

Os leões apenas para cumprir calendário, enquanto os encarnados com uma tarefa mais complicada.