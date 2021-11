​A Taça em três prestações

O Sporting defronta esta noite o Varzim, amanhã será a vez de o Benfica receber o Paços de Ferreira para, no sábado, o FCPorto ter pela frente o vizinho Feirense. Acrescente-se que nesse dia também o Sporting de Braga jogará na Pedreira, para ali medir forças com o Santa-Clara que, na Taça da Liga, vem de um claro afastamento dos portistas, no estádio de Ponta Delgada.



Portanto, reata-se o calendário federativo com mais uma jornada da Taça de Portugal que, tal como todas as outras, suscita enorme expectativa dada a possibilidade de virem a registar-se resultados totalmente à revelia da lógica factual. E se isso vier a acontecer, a designação de tomba-gigantes voltará de novo às primeiras páginas da nossa comunicação.

No imediato, o Sporting Clube de Portugal terá hoje no seu palco um adversário que vem da Póvoa de Varzim com muita determinação para tentar causar uma enorme surpresa.

O clube poveiro tem um histórico muito interessante no futebol português, e se hoje passa por dificuldades que o projetaram para as divisões secundárias, é recomendável avivar memórias, e chamar à colação um passado que honra a mais antiga filial do FCPorto.

Rúben Amorim prometeu ontem que vai apresentar-se em Alvalade com a melhor equipa disponível, sabendo-se entretanto que na defesa terá duas baixas de peso, como são Coates e Gonçalo Inácio. Não obstante tal contrariedade, os leões somam condições de sobra para poderem passar à quinta eliminatória da prova rainha do nosso futebol.

Amanhã, no estádio da Luz, o Benfica apresenta-se como a formação mais forte perante o primodivisionário Paços de Ferreira, o mesmo acontecendo no sábado, no Dragão, onde os portistas serão anfitriões do representante de Santa Maria da Feira, o Feirense.