Fernando Santos continua

O país desportivo tem vivido com muita intensidade o pós-Portugal - Sérvia, centrando a discussão na possibilidade, ou não, de Fernando Santos abandonar o cargo de selecionador nacional, por se entender estar esgotada a sua permanência no cargo.

Claro que há, igualmente, vozes que se fazem ouvir em sentido contrário.

A situação gerada pela não qualificação direta da nossa seleção para a fase final do Mundial do Qatar, deu lugar a algum desconforto. Afinal, a seleção portuguesa não foi capaz de confirmar o favoritismo com que se apresentou no domingo à noite no estádio da Luz.

Podendo-se responsabilizar Fernando Santos pela forma tímida como a nossa equipa entrou no desafio, a verdade é que isso não pode ser tomado como um exclusivo. Os jogadores, todos eles altamente credenciados, são também responsáveis pela inação de que deram mostras e deu origem à justa vitória da Sérvia.

Fernando Santos tem contrato vigente com a Federação que só termina depois do próximo Campeonato da Europa, a disputar em 2024. Portanto, ou toma ele próprio a decisão de abandonar o cargo, ou poderá ser a entidade patronal a enveredar por esse caminho.

Tanto quanto sabemos, e a informação não surpreenderá, nenhuma das partes tem intenção de provocar a rutura.

Por isso, o mais importante é, agora, pensar nos play-offs que nunca foram tão complexos quanto difíceis. Para encontrar três seleções em doze equipas participantes, Portugal é cabeça de série, mas tem de contar com possíveis adversários bem complicados.

Um dos últimos apurados foi a Itália, que ontem à noite não conseguiu mais do que um nulo frente à Irlanda do Norte, o que deu origem à qualificação direta da Suíça, e também colocou as redes sociais em chamas.

Por isso, na Itália passa-se por momentos muitos semelhantes aos nossos.

E para que tudo se aproxime mais, o selecionador transalpino Mancini já foi garantindo que a sua equipa estará no Qatar, e ali se apresentará como séria candidata à conquista do título.

Em março próximo, depois de 24 e 25, e 28 e 29, se ficará a saber quais as três seleções que vão completar o quadro de participantes num Mundial que ainda longe do início, já está a causar furor por esse mundo fora.