Os tempos difíceis dos treinadores

Jorge Jesus anda nas bocas do mundo há largos dias, por motivos que se têm mantido vivos na praça pública e que respeitam aos temas mais discutidos e mais diversos.



O conceituado José Mourinho nem por ter optado pela cidade eterna no começo desta temporada tem vida tranquila. Os resultados da sua AS Roma não têm sido de molde a agradar à exigente massa adepta, e as exibições seguem no mesmo rasto.

Além disso, como se não bastasse, o feito truculento do prestigiado técnico sadino tem provocado alguns momentos menos agradáveis que o colocam em situações de confronto com a exigente comunicação social italiana.

O mais recente capítulo dessa série chegou ontem ao conhecimento de todos, quando a rádio transalpina decidiu boicotar, a partir de agora, as conferências de imprensa de Mourinho.

Após ter passado por altos e baixos Vitor Pereira, que foi bi-campeão no FCPorto, está em vias de ser despedido pelos turcos do Fenerbache. Depois de alguns investimentos volumosos, a equipa surge apenas no sétimo lugar da classificação, já distanciada por dez pontos do guia da tabela, o Trabzonspor, que regista um considerável avanço sobre toda a concorrência.

Nuno Espírito Santo não aqueceu o lugar no sempre complicado Tottenham. No seguimento de uma carreira promissora no Wolverhampton, esperava-se um melhor desempenho ao serviço da formação londrina. Só que as coisas nunca correram de feição, e o despedimento tornou-se inevitável.

Agora, no desemprego, o também ex-técico dos portistas, aguarda nova oportunidade.

Em sentido muito idêntico decorre o tempo de Abel Ferreira à frente da equipa do Palmeiras.

Depois de ter conquistado títulos importantes, o mais destacado dos quais a Copa dos Libertadores, juntando-lhe a Copa do Brasil no mesmo ano de 2020, a vida prossegue agitada.

O “verdão” está a passar por alguma turbulência, ainda que a equipa se mantenha no segundo lugar da tabela do Brasileirão, mas nem isso salva Abel de fortes críticas da imprensa que o colocam muito perto da saída.

E poderíamos avançar para outras situações de treinadores portugueses que não passam por bons momentos nos seus percursos além-fronteiras.

Ainda assim, as sementes estão há muito tempo lançadas, e os mais de cem técnicos que desenvolvem a sua atividade no estrangeiro continuarão a prestigiar a classe nas mais diversas partes do mundo.