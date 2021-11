​Com nova interrupção à vista

Duas vitórias e um empate, sete pontos preciosos a confirmar a possibilidade de qualificação de todos para as fases a eliminar, e o arrecadar de alguns milhões de euros, que muito vêm ajudar a aliviar as depauperadas tesourarias dos clubes portugueses.



Passada esta jornada, só voltaremos a falar de novo das competições da Uefa no próximo dia 23 deste mês de Novembro.

Entretanto, e enquanto a nossa seleção não volta também à fase de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, aí está a undécima jornada da primeira Liga, com jogos aliciantes para as quatro mais qualificadas equipas nacionais.

No domingo à tarde e à noite, o Futebol Clube do Porto começa por jogar em Ponta Delgada frente ao Santa-Clara, segue-se a deslocação do Sporting à capital do móvel, onde jogará com o Paços de Ferreira e, finalmente, no estádio da Luz, Benfica e Sporting de Braga vão disputar o jogo que para já suscita as maiores expectativas.

Depois do desaire em jogo da Taça da Liga, os portistas têm agora uma boa oportunidade para se redimirem do fracasso que então determinou a sua saída da competição. Estes vão ser momentos necessariamente diferentes e, se os dragões aprenderam a lição, poderão regressar à Invicta com os três pontos na bagagem.

Os leões têm em Paços de Ferreira uma cartada difícil para jogar. Os pacenses estão colocados a meio da tabela e, em casa, apresentam, por norma, algumas dificuldades aos seus adversários. E o Sporting, ainda que apresentando-se como favorito, não vai escapar a essa regra.

E, finalmente, o desafio da Luz, onde o Benfica vai tentar reencontrar-se com as vitórias.

As mais recentes exibições dos comandados de Jorge Jesus têm deixado muito a desejar, ao ponto de o próprio Presidente do clube se questionar sobre as razões que levaram à perda de cinco pontos em três jogos.

O Sporting de Braga vem a Lisboa disposto a repetir outros sucessos frente ao Benfica, ainda que se apresente com menos dois dias de descanso, após a mais recente jornada europeia.

A formação arsenalista está num bom momento, o que ficou bem à vista no decorrer do excelente desafio de ontem frente aos búlgaros do Ludogorets.