O leão saltou da jaula

Foi uma noite maravilhosa em Alvalade, mesmo não se deixando de ter em conta o facto de o Sporting ter defrontado uma equipa cuja qualidade voltou a revelar-se abaixo daquilo que se exige a quem participa na mais importante e milionária competição de futebol do mundo.

Depois de uma atuação e resultado convincentes há uma semana, em Istambul, não se esperava a outra coisa do desafio aprazado para Lisboa. E, realmente, os leões corresponderam à bela receção dos seus adeptos, chegando a uma nova goleada, a culminar momentos empolgantes que os escolhidos por Rúben Amorim foram capazes de protagonizar em noite chuvosa.

Pote, Paulinho e Sarabia evidenciaram-se não apenas por terem sido os marcadores da noite, mas também porque esse proveito culminou exibições muito positivas, que ajudaram a reforçar a imagem que o Sporting já conquistou, e de que tem dado provas tanto nas provas nacionais quanto as internacionais.

Agora fica-se à espera do próximo jogo, também no estádio Alvalade, onde os leões recebem os alemães do Borússia de Dortmund podendo, se para isso não lhes faltar engenho e arte, conquistar o direito de chegar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões Europeus.

No quinto jogo da Champions, de igual possibilidade dispõe o Futebol Clube do Porto, embora as perspetivas dos dragões sejam menos animadoras. É que no dia 24 deste mês de Novembro os portistas deslocam-se a Liverpool, enquanto o Atlético de Madrid será anfitrião dos italianos do Milão. No entanto, se aí as coisas não correrem então de feição, tudo ficará aprazado para a derradeira jornada, altura em que o Porto receberá no seu estádio a equipa madrilena.

Resumindo, tal como ontem, nada está ganho mas também nada está perdido.

As hipóteses dos três representantes portugueses continuarem na Champions são reais, mas se tal não for conseguido há, quase de certeza, a sua participação na Liga Europa.