​Na frente ficará tudo na mesma?

Concluída mais uma jornada da Taça da Liga, voltamos ao Campeonato cuja décima jornada vai ter início logo à noite em Arouca, e com os principais desafios concentrados na tarde/noite de amanhã, e os três grandes a entrarem em ação em situações muito semelhantes quanto a dificuldades perante os adversários que lhes cabem em sorte.



Na Taça da Liga, à exceção da qualificação do Santa-Clara para a final-four, as dúvidas que ainda persistem só ficarão esclarecidas na derradeira jornada a disputar em Novembro e Dezembro.

À parte essa notável proeza dos açorianos, que vão estar pela primeira vez na fase mais adiantada da Taça da Liga, as dúvidas centram-se em Sporting, Benfica, Braga e Boavista, aos quais falta ainda um jogo a cada para tudo ficar esclarecido.

Naturalmente que leões e águias dispõem de maiores possibilidades de prosseguir, enquanto panteras e guerreiros terão que ajustar contas entre si.

Na primeira Liga, temos amanhã duas equipas a jogar em casa, Porto com o Boavista e Sporting com Vitória de Guimarães, enquanto o Benfica enfrenta uma deslocação curta mas certamente muito complicada ao Estoril, onde vai ter pela frente o quarto classificado na tabela, que apenas perdeu com o Sporting na sexta jornada.

O Estoril Praia está a revelar-se como uma das melhores equipas da temporada, que ainda não foi derrotada em jogos realizados fora da Amoreira, muito embora em casa tenha vencido somente uma vez, o Marítimo, pela escassa vantagem de 2-1.

O Sporting recebe em Alvalade o Vitória de Guimarães, que vem de uma excelente actuação frente ao Benfica, e desce a Lisboa para não deixar os leões à vontade. Para afastar dúvidas basta refletir no facto de os vimaranenses ainda não terem sido derrotados fora do estádio do Fundador, e estarem a passar por momentos a rondar a excelência.

Na cidade Invicta temos o derby sempre mais desejado, com o FCPorto a receber no seu estádio a visita do Boavista.

Vindos de uma eliminatória da Taça da Liga os dragões têm satisfações a dar à sua massa associativa, mesmo tendo pela frente um emblema que por hábito lhe proporciona muitas dificuldades, e que está tranquilo na classificação.

Reconhecendo os problemas que todos, sem exceção, vão encontrar na ronda deste sábado, a partir das cinco da tarde e até cerca das 23h00, é arriscado avançar com previsões.

A única é realmente essa: todos vão ter de suar as estopinhas para garantir a conquista dos três pontos.