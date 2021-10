​Enorme goleada no sufrágio em Alvalade

Ou seja, mais do que aprovar as contas da gestão dois últimos dois anos, os associados do clube de Alvalade quiseram, sobretudo, formular um voto de confiança em Frederico Varandas e na sua equipa diretiva, dando nota positiva ao trabalho desenvolvido, em todos os domínios.



Depois da assembleia anterior, realizada em Setembro, em que um pequeno grupo minoritário não teve dificuldade em fazer reprovar as propostas então apresentadas pela direção leonina, voltou a instalar-se em Alvalade o estado de alerta que acabou agora por dar lugar a uma presença jamais registada em reuniões do mesmo género, que acabou por repor a verdade dos sentimentos que animam a família leonina.

Mais de sete mil associados passaram neste sábado pelo pavilhão João Rocha depositando nas urnas um expressivo voto de confiança, que se cifrou na elevada percentagem de oitenta e quatro por cento, a qual terá forçosamente de significar uma forte lição para as franjas da contestação que se tem mantido ativas e, ao mesmo tempo, um sinal para Frederico Varandas de que tem caminho aberto para uma recandidatura de sucesso.

No entanto, o que virá a seguir continuará a ser uma incógnita, por se saber que se mantém ativa essa minoria ruidosa, claramente movida pela intenção de chegar a objetivos pouco claros, e com origem em figuras que o universo leonino jamais permitirá sejam recuperadas.

O Sporting Clube de Portugal precisa de paz e de tranquilidade para que à sua atividade, em todos os domínios, correspondam os êxitos que uma coletidade de tão grande dimensão nacional e internacional justifica.

Num ano em que foi possível alcançar as maiores conquistas em diversas modalidades, com especial destaque para o futebol, a única coisa que parece recomendável à comunidade do leão é usar de bom senso, embora sem abdicar das ideias e dos princípios de cada um.