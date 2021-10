De volta às nossas coisas

As competições europeias já lá vão, e a insipida jornada da Taça de Portugal também ficou para trás.

Fazendo um breve balanço de tudo quanto se passou nos últimos dias, o destaque maior incide sobre a Liga dos Campeões e, mais recentemente, na Liga Europa. E, neste caso, uma referência especial para a excelente vitória alcançada pelo Sporting de Braga na Bulgária, cimentando assim a sua posição na tabela e a clara possibilidade de seguir em frente para a fase a eliminar.

Na Champions, há esse registo para o sucesso de leões e dragões em jogos nos quais ficou clara a superioridade de ambos, o mesmo já não acontecendo com o Benfica. Só que, a diferença entre os lisboetas e a equipa bávara do Bayern, que já era evidente antes do pleito da Luz, tornou-se ainda mais marcante quando o derradeiro apito do árbitro se fez ouvir no anfiteatro majestoso do Benfica. Apesar desse sobressalto, o curso dos encarnados ainda não está irremediavelmente perdido, antes pelo contrário.

Amanhã recomeça, entretanto, o campeonato, com o FCPorto a ser posto à prova em Tondela, enquanto o Sporting fica à espera do Moreirense no seu estádio José Alvalade. E é despiciendo afirmar o favoritismo que envolve os dois grandes que vão entrar em ação amanhã, sem deixar de reconhecer que ambos podem enfrentar dificuldades pelo caminho.

No plano físico, os jogos recentes não deixaram sequelas, o que vai permitir tanto a Sérgio Conceição quanto a Rúben Amorim apresentarem-se com as suas equipas de gala.

Um dia mais tarde, o Benfica desloca-se a Vizela, o novo primodivisionário que, atenção, ainda não perdeu em casa no presente campeonato, e que tudo vai fazer para tentar tirar partido do possível trauma encarnado causado pelo desaire de quarta-feira na Liga dos Campeões.

Há, pois, aqui, um bom punhado de atrativos que nos vai obrigar, a todos, a estarmos muito atentos aos próximos dois dias de futebol