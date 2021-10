Sporting e Porto podem evitar o cadafalso

O Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube do Porto vão ser postos à prova esta terça-feira, em dois jogos cruciais da Liga dos Campeões Europeus, terceira jornada da primeira volta.

Os campeões nacionais terão, em Istambul, a sua derradeira oportunidade para salvar a época internacional, enquanto os dragões têm igualmente necessidade de estar muito atentos à capacidade dos milaneses que, em pior situação, sem um ponto sequer, poderão despedir-se na cidade Invicta da prova milionária da Uefa.

Não é, por tudo isto, uma terça-feira tranquila para as duas equipas portuguesas.

O Sporting perdeu os dois primeiros desafios, contra o Ajax de forma estrondosa, e em modo mais contido frente ao Borússia de Dortmund.

Trata-se de uma situação muito débil, que só poderá ser invertida caso a equipa de Rúben Amorim regresse logo à noite da Turquia com três pontos na bagagem ou, de forma mais atenuada, com um ponto, que poderá ajudar a manter ainda a chama acesa. Pelo menos, e em qualquer destes casos, a porta da Liga Europa continuará aberta.

Os dragões, depois da excelente atuação em Madrid, e do bom resultado alcançado perante o Atlético de Madrid, caíram depois rotundamente, em casa, “nokauteados” por um Liverpool que volta a apresentar-se como sério e justificado candidato à conquista da edição deste ano da Liga dos Campeões Europeus.

Esta terça-feira, no seu estádio, o terceiro adversário, o Milão, também entra em campo com a intenção de não se afundar a nível internacional, uma vez que em dois jogos disputados conta com outras tantas derrotas.

Só que, no campeonato italiano, tudo tem acontecido ao contrário, e esse aspeto deve ser tomado em conta. A equipa onde atua o veteraníssimo Zlatan Ibrahimovic, (40 anos, ainda e sempre a marcar golos) já cumpriu a oitava jornada da Série A, somando sete vitórias e um empate, soma que lhe garante o segundo lugar da tabela, separada por dois pontos do líder Nápoles.

Portanto, e em resumo, Porto e Sporting têm agora a necessidade de não desperdiçar a oportunidade de se reabilitarem salvaguardando, a partir daí, o que faltará cumprir, três jornadas, da fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus.