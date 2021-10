A Taça transbordou

Três equipas do escalão principal do futebol português tombaram na terceira eliminatória da Taça de Portugal: o Boavista foi eliminado pelo Rio Ave, o Marítimo saiu afastado pelo Varzim, enquanto o Arouca ficou pelo caminho mercê do melhor desempenho do Leça, cujo guarda-redes defendeu quatro grandes penalidades, facto que merece registo especial.

Porém, outras houve que, mesmo qualificadas, passaram por visíveis dificuldades.

Foram os casos do Portimonense, que só em penalties garantiu o apuramento, enquanto Moreirense, Belenenses Sad e Benfica foram sujeitos a prolongamentos que concluíram com sucesso garantindo assim o direito de continuar na segunda mais importante do nosso calendário futebolístico.

Deste modo ficaram trinta e duas equipas apuradas para a quarta eliminatória que vai ter lugar no próximo dia 21 de Novembro, sendo de salientar que nesse lote sobrevivem três clubes da terceira Liga, Torreense, Alverca e Caldas, e quatro representantes do campeonato de Portugal, Paredes, Leça, Serpa e Olhanense.

Dois factos merecem registo na eliminatória agora concluída.

Primeiro, o regresso de um derby que fez história no futebol português, com o Belenenses a receber o Sporting no belo estádio do Restelo, numa noite para recordações e memórias de tempos que não voltam. Em situações diferentes, os leões venceram o cotejo, mas os azuis contribuíram para um jogo agradável.

Depois, as dificuldades inesperadas do Benfica na sua deslocação à cidade da Trofa.

Os eleitos de Jorge Jesus foram mesmo submetidos a um prolongamento durante o qual passaram por grandes dificuldades. Garantiram a sua continuidade na Taça é certo, mas ficaram à vista carências de uma equipa de recurso que, no tocante a qualidade, fica a uma considerável distância daquela que é habitualmente titular no Benfica.