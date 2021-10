​É preciso a poeira assentar

Neste aspeto, com a temporada ainda em fase muita temporã, nenhum dos clubes da segunda circular lisboeta se pode queixar amargamente, nem tampouco considerar-se afastado de todas as competições em que ambos estão empenhados.



Na Liga dos Campeões e no nosso Campeonato tudo está por enquanto por definir, e mesmo aquilo que possam ter feito de menos bom está ainda muito longe de se poder considerado como definitivo.

Fora das quatro linhas nem tudo funciona da mesma maneira.

No Benfica, estamos à porta de um ato eleitoral que vai determinar o futuro do Clube sob os mais variados aspetos: no plano da gestão terão de ser dados passos muito importantes, é necessária a transparência que praticamente não existiu durante muitos anos, e no plano desportivo os sócios e adeptos exigem que algo seja diferente em relação ao passado não muito distante.

No sábado, os benfiquistas vão a votos e, seguramente, a sua participação será uma demonstração da força e da vitalidade do clube mais representativo de Portugal.

Rui Costa e Francisco Benitez protagonizam duas candidaturas que reclamam a atenção dos sócios. Pelo que se tem visto e ouvido, fica a ideia de que o antigo internacional tem a vitória ao seu alcance.

No Sporting, estamos de novo perante a costumeira agitação desencadeada por um pequeno grupo que ainda sonha com a possibilidade de um regresso impossível e indesejável ao passado, e que não consegue varrer da sua história os tempos lamentáveis por que passou uma das coletividades mais prestigiadas do espaço português.

Os soezes insultos e outras agressões verbais desencadeadas contra o Presidente Frederico Varandas na mais recente assembleia geral são intoleráveis e não têm qualquer justificação.

Por isso, está à vista uma nova oportunidade para assentar a poeira em Alvalade, no dia 23 de outubro, com mais uma reunião magna de associados, em que estes terão a oportunidade de dizer o que querem do futuro do seu Clube.

Está nas suas mãos!...