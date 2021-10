O fado ganhou ao tango e somos campeões mundiais de futsal

Depois de ter ganho o campeonato da Europa, a seleção portuguesa de futsal colocou ontem a cereja no topo do bolo.

Na Lituânia, após quarenta intermináveis minutos de um jogo impróprio para cardíacos, a nossa representação maior conseguiu levar de vencida a ex-campeão do mundo, a Argentina, e conquistar o título maior, num jogo muito sofrido em que os jogadores de Jorge Braz se bateram como verdeiros heróis, juntando a isso a sua enorme qualidade a qual tornou possível este agradável sucesso.

Foi um percurso sem mácula da nossa seleção, tendo defrontado e vencido as mais qualificadas equipas mundiais, a última das quais, a da Argentina, nos causou grandes embaraços, fazendo com que o resultado só tivesse ficado definido quando a sineta tocou pela derradeira vez.

Colocando a cereja no topo do bolo, Ricardinho, o maior jogador português de sempre, saiu deste campeonato eleito como o melhor do mundo.

Para um país que teve por diversas vezes em Cristiano Ronaldo o melhor de todos os futebolistas, a este junta-se agora, de novo, Ricardinho que ontem poderá ter-se despedido de uma carreira onde foi expoente maior.

Por tudo isto, a derrota do Benfica no seu estádio frente ao Portimonense, terminando assim a sua invencibilidade, desce para a segunda página, e vai certamente obrigar a uma especial reflexão por parte de Jorge Jesus e seus jogadores.

Ganhar de forma clara ao Barcelona e claudicar perante um Portimonense, sempre muito bem organizado, deixa a família benfiquista inquieta e apreensiva relativamente àquilo que o futuro lhe poderá reservar.