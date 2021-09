Assalto ao castelo

É verdade que a deslocação do Futebol Clube do Porto a Barcelos e a receção do Marítimo em Alvalade não devem ser colocadas num plano de subalternidade, porque nem o Gil Vicente nem os madeirenses entram em campo sob o signo da derrota.

Apesar dessa evidência, os holofotes apontam especialmente para o Estádio do Fundador.

Desde logo, porque o Benfica continua a contar por vitórias todos os jogos disputados a nível nacional, depois, também porque o Vitória ainda não conseguiu encontrar o seu verdadeiro caminho.

Encontra-se num modesto lugar a meio da tabela, mercê de sete escassos pontos conquistados, e estes em consequência de três empates e apenas um triunfo.

A este registo acrescenta-se também uma única vitória, obtida frente ao vizinho Vizela, logo à terceira jornada.

O histórico, que nunca entra na possibilidade de fazer bons ou maus resultados, faz pender o prato da balança para o lado da equipa lisboeta mas, mais do que isso, é à carreira da equipa de Jorge Jesus que devemos ater-nos, e essa não permite construir um palpite que extravase a possibilidade de excluir a conquista dos três pontos pela formação que comanda a tabela.

Importa, apesar de tudo, que tenhamos neste sábado, e como sempre, um embate marcado por uma disputa interessante, sem que a equipa de arbitragem se intrometa por forma a merecer comentários menos abonatórios, como infelizmente tem acontecido muitas vezes neste começo de temporada.

Quanto a Porto e Sporting são favoritos para logo à noite, se fizeram o seu trabalho com seriedade e muita competência.