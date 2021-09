​O discurso esperado

Fê-lo através de uma breve intervenção que durou menos de cinco minutos e na qual não deixou novidades.

O seu programa de governação vai ser dado a conhecer numa próxima oportunidade, o mesmo acontecendo com a lista dos parceiros que vai escolher para o acompanharem durante os próximos quatro anos, tantos quantos os do mandato que vai decorrer a partir do dia nove de Outubro.

As palavras de Rui Costa corresponderam à expectativa, traduzindo aquele que parece ser o seu grande objetivo, o de unir a família benfiquista à volta do mesmo propósito que é, especialmente, o de tornar o clube campeão nacional no futebol, sem colocar de lado o propósito de ir o mais longe possível nas competições internacionais.

Não permitindo perguntas aos jornalistas, o que retira ao encontro de ontem à noite o título de conferência de imprensa, o agora candidato considerou este o momento mais desafiante da história do clube pelo que necessita de todos os benfiquistas.

Depois de há um ano as eleições terem deixado à vista um grande fracionamento da massa associativa benfiquista, a expectativa assenta aponta agora para se saber o que irá acontecer no próximo dia 9 de outubro em relação a esse aspeto.

A oposição existe, parece estar viva e certamente tem planos para tentar contrariar os propósitos do antigo jogador do Benfica.

O futuro vai esclarecer-nos.