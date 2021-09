​Também ontem sem surpresas

Futebol Clube do Porto e Sporting cumpriram a sua obrigação no domingo, ontem foi a vez do Benfica também se desembaraçar do Boavista, numa noite em que a superioridade dos encarnados nunca chegou a estar em dúvida.



A prova maior do futebol português prossegue assim sem que se possa falar de grandes percalços e de excessivas emoções.

À exceção da quinta jornada e do embate entre leões e portistas, o calendário não tem criado grandes problemas aos mais sérios candidatos à vitória final. Quanto ao Benfica a maior parte das suas atuações tem ajudado a que se mantenha líder da classificação contando por seis as vitórias em outros tantos jogos disputados.

Mesmo tendo perdido para o Sporting e aí quebrado a invencibilidade, o Estoril Praia mantém-se como a grande surpresa da temporada.

O bom futebol que pratica permite-lhe manter-se a um ponto apenas de diferença de Porto e Sporting, e dois pontos à frente do Sporting de Braga, aquele pode ser considerado, por enquanto, a deceção da Liga.

De facto, os minhotos encontram-se já separados por sete pontos do comandante da tabela, e ainda ontem à noite voltaram a passar por problemas no jogo em que na Pedreira conseguiram levar a melhor sobre o Tondela.

Por força da sua participação nas competições europeias, as nossas mais representativas equipas voltam a entrar em ação a partir da próxima sexta-feira.

O Sporting recebe o Marítimo, enquanto os dragões se deslocam a Barcelos para um jogo difícil com o Gil Vicente.

Quanto ao Benfica só no dia seguinte, sábado, estará em Guimarães onde certamente também terá à sua espera os problemas que habitualmente os minhotos lhe coloca.