As cócegas de Sérgio Conceição

De vez em quando alguns treinadores, sobretudo os mais inspirados no discurso, brindam-nos com tiradas que ficam a fazer eco durante dias a fio.

Há momentos desses às dezenas, e muitos deles ficaram, inclusive, a fazer parte do anedotário nacional.

Ontem foi, de novo, a vez de Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto.

Por vezes carrancudo e mal disposto, um tique que parece ter abandonado nos tempos mais recentes, recorreu no fim de jogo da sua equipa com o Moreirense a um dichote que a imprensa puxou para as suas primeiras páginas.

Sérgio gostou do jogo da sua equipa, que venceu com goleada, mas sobretudo pelo que foi capaz de realizar na segunda parte. Porque no primeiro tempo os dragões se limitaram a “fazer cócegas”, Sérgio não se escusou a fazer reparos, numa crítica com verdadeiro propósito interno que os seus jogadores captaram e vão certamente reter no ouvido.

Vitória justa dos dragões a confirmar as previsões de que o triunfo dificilmente lhes escaparia.

Olhando mais para a noite de ontem, é justo dizer que o triunfo dos leões no velho campo da Amoreira também foi obtido sem mácula, embora rodeado de maiores dificuldades e por um resultado bem mais escasso.

O Estoril Praia tem vindo a fazer um campeonato de elevada craveira, pelo que havia da parte dos leões uma justificada preocupação, juntando esse fator ao “desastre” do meio da semana. Estava por se saber se as feridas estavam saradas, ou se, pelo contrário, se iriam manter a sangrar por tempo indeterminado.

O Sporting ultrapassou assim o rubicão da Amoreira, onde outros poderão vir a debater-se com grandes problemas se, entretanto, os canarinhos não forem perdendo a cor.

Por agora ficamos também à espera do Benfica, a quem falta um jogo para cumprir calendário.

Será logo à noite com o Boavista, que produziu até agora um campeonato marcado por alguma regularidade, o que faz aumentar a expectativa à volta do desafio da Luz.