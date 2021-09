​Quem de doze tira dez

No global, isto significa que o nosso principal competidor no arranjo do ranking, a França, o somatório é-nos francamente desfavorável.



Em 15 pontos possíveis, os gauleses conquistaram nove, o que lhes confere por agora uma apreciável vantagem, que poderá tornar-se muito importante se as equipas portuguesas não arrepiarem nas jornadas que vão seguir-se.

Estas contas não são insignificantes, muito embora o público, por norma, não lhes atribua especial significado. O que mais lhe interessa, antes de mais, são os resultados, depois os golos, e por fim as boas exibições.

E não há volta a dar para alterar estes conceitos, nem por cá nem noutros quadrantes, pelo que tudo isto poderá parecer Santo António a pregar aos peixinhos.

Na ressaca das três noites em que tivemos futebol europeu ao mais alto nível o saldo é francamente negativo. Salva-se a excelente exibição e o bom resultado obtido pelo Futebol Clube do Porto, porque em relação ao que sobra não há razões para embandeirar em arco.

Até o empate do Benfica sabe a pouco, tendo em conta que defrontou aquele que parece ser o menos qualificado do grupo a que pertence.

Ontem, para completar o ramalhete, o Sporting de Braga perdeu em Belgrado onde poderia ter ganho. Teve mais qualidade o seu jogo, mas o pecado maior ficou a residir na eficácia, característica onde o Estrela Vermelha lhe levou a melhor.

Entretanto, está à porta o reatamento do nosso campeonato com o Sporting a defrontar-se com a tarefa aparentemente mais complicada. Desloca-se ao terreno do segundo classificado, o Estoril Praia, este ainda sem derrotas, com quatro vitórias e um empate e, sobretudo, um apreciável saldo de boas atuações.

O Futebol Clube do Porto recebe o Moreirense, enquanto o Benfica joga na Luz, para ali receber o Boavista.

Portanto, à vista, vitórias para portistas e benfiquistas, numa jornada que lhes antevê de alguma tranquilidade.