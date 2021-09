​O chocante contraste europeu

De um lado, o mesmo Futebol Clube do Porto de sempre: contundente, capaz de colocar o seu adversário em sentido; do outro, um Sporting Clube de Portugal que ficou muito aquém daquilo que eram as expectativas, mesmo tendo em conta que defrontava uma equipa forte, de grande qualidade, com pergaminhos no futebol europeu, capaz de impor respeito ao campeão português.



Os dragões merecem especial destaque nesta ronda da Champions. No jogo de ontem à noite, em Madrid, nunca esteve em dúvida a sua capacidade para evitar o triunfo dos colchoneros, e foram até capazes de suscitar dúvidas quanto à possibilidade de virem a conquistar uma vitória, que viria ser um justo prémio para a entrega de uma equipa da qual a Europa do futebol tem um conceito indiscutível, e se habituou a respeitar.

No Estádio Alvalade a esperança durou apenas nove minutos. É que nessa altura os leões perdiam já por 2-0, como consequência de erros inacreditáveis e inaceitáveis da sua defesa, que comprometeram por completo a possibilidade de o campeão português poder acabar o jogo com o Ajax com os proveitos que nunca estiveram ao seu alcance.

Vão certamente esgotar-se todos os adjetivos para classificar esta noite leonina e a estreia desastrada da formação anfitriã que fica como um dos piores resultados que já registou em competições internacionais nos seus jogos em casa.

Mas, mais importante do que isso, é saber se aquilo que aconteceu ficará apenas para a história, e se Rúben Amorim vai recuperar os seus jogadores, que devem ter passado uma noite de insónias, suscetíveis de gerar enorme ansiedade com consequências para o futuro, tanto a nível nacional como internacional.