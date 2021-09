De novo a saga europeia

Antes de mais, compete-me corrigir aqui um lapso e, ao mesmo tempo, apresentar desculpas pelo mesmo. Ontem, neste mesmo espaço, afirmei que em três jogos da última jornada do nosso campeonato da primeira Liga foram mostrados 110 cartões amarelos.

Trata-se, como é evidente, de um erro, porque do que realmente se tratou foi da marcação de 110 faltas nos três desafios em que foram intervenientes o Sporting, FCPorto, Santa Clara, Sport Lisboa e Benfica, Paços de Ferreira e Sporting de Braga. Ou seja, 40 no jogo de Alvalade, outros tantos em Ponta Delgada, e os restantes 30 no Estádio Capital do Móvel.

O que pretendi, e mantenho, foi chamar a atenção para um claro exagero de alguns dos nossos árbitros, que tira beleza e eficácia aos jogos, e que não têm comparação com a prática que é comum em campeonatos de outros países europeus.

As minhas desculpas, portanto, por este lapso involuntário.

Por estes dias, entram em campo quatro equipas portuguesas para um novo tempo nas competições europeias, três na Liga dos Campeões e apenas uma na Liga Europa.