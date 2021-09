​O primeiro grande clássico

Numa fase ainda muito temporã da nossa prova maior, leões e dragões não correm riscos de altíssimo grau porque, independente do resultado que vier a verificar-se, ficarão a faltar trinta jornadas, ou seja, noventa pontos, um espaço que pode ser recuperado pela equipa que no sábado se atrasar ainda mais do Benfica, no fundo, aquele que mais poderá beneficiar com o desfecho do clássico de Alvalade.



O Benfica leva, neste momento, dois pontos de avanço sobre a concorrência mais direta.

Mas, atenção, a equipa de Jorge Jesus também tem nesta ronda uma saída difícil a Ponta Delgada para um jogo que vai anteceder aquele que se seguirá em Lisboa, e por agora nada indica que a águia não possa levar um chumbo nos Açores, já que se desloca em condições não totalmente satisfatórias.

Os calendários deste tempo trazem preocupações acrescidas aos clubes que forneceram jogadores às seleções. E, sobretudo Benfica e FCPorto têm bastas razões de queixa sobretudo porque os seus treinadores não tiveram a possibilidade de assumir os treinos com a desejada normalidade, para além das problemáticas e habituais lesões que muitas vezes ocorrem em situações como esta.

Independentemente de todos os condicionalismos que é fácil detetar nesta altura, o que se deseja é que tanto o Sporting como o Porto saibam honrar os seus pergaminhos, e sejam capazes de fazer deste clássico uma jornada sem mácula, sem casos, e também como uma boa arbitragem de Nuno Almeida.

Encerrado o mercado de transferências também é lógico pensar que os jogadores estão agora todos com a cabeça no sítio, sobretudo aqueles cujos nomes foram intensamente badalados até ao último dia do mês de Agosto no sentido de se tornarem transferíveis para outros países da Europa.

Portanto, é caso para dizer, com substância, que o nosso campeonato começa agora.