​À vista um tempo novo

Não é algo que nos surpreenda. Pelo contrário, trata-se de uma notícia esperada já há alguns anos, tanta e de forma tão diversificada tem sido levantada a questão nos mais diversos sectores do futebol nacional.



Por regra, quando uma equipa tem saído prejudicada num qualquer jogo da nossa liga, sobretudo pertencente a um dos três grandes, surgia a velha cartinha contendo pedidos desesperados para aquilo que agora se torna uma realidade.

No jogo de sábado próximo a disputar na capital do móvel entre o Paços de Ferreira e o Sporting de Braga, o árbitro francês Willy Delajod vai entrar em campo para dar corpo à primeira experiência de um intercâmbio que passa também pela presença de Luis Godinho no desafio Bordéus-Lens a disputar na capital do vinho.

Delajod, com 29 anos de idade, é internacional, e tornou-se no mais jovem árbitro de sempre do da primeira liga francesa, já dirigiu jogos da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência, para além de vários jogos particulares de seleções. Tudo isto reforça a curiosidade à volta do trabalho que vai desenvolver no campeonato português.

A antiga reivindicação de vários agentes, agora atendida, abre portas a um tempo novo que poderá atingir proporções mais alargadas num futuro mais ou menos próximo.

O entendimento entre as duas federações nacionais poderá assim alargar-se a outras congéneres.

Por agora fica a expectativa sobre a valia desta experiência e desta inovação.

Se o primeiro exemplo frutificar, teremos à nossa frente um tempo novo no seguimento das muitas outras novidades que o futebol nos tem oferecido.