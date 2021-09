​O caminho ficou mais livre

Face a estes dados, Portugal assumiu, isolado, a liderança do Grupo A, registando agora dois pontos de vantagem sobre os sérvios que, para concluir mais a sua tarefa, ainda terão de jogar em Lisboa no próximo no dia 14 de Novembro.



Portanto, a situação melhorou consideravelmente, embora a seleção portuguesa tenha ainda três jogos inscritos no calendário. Dois jogos serão em Portugal, contra o Luxemburgo e a Sérvia, e um terceiro a disputar em Dublin, com a sua congénere da Irlanda.

O jogo de ontem terá sido aquele que atingiu o mais alto grau de qualidade nos últimos tempos. As dificuldades previsíveis frente ao Azerbaijão foram ultrapassadas com uma excelente exibição e um resultado que ficou a pecar por escasso, tantas foram as oportunidades desperdiçadas por alguns dos nossos jogadores.

E há até registo de atuações diferentes das anteriores, para melhor, de jogadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Cancelo, João Moutinho e André Silva, para referirmos apenas aqueles que deram mais nas vistas, embora os demais companheiros tenham, na generalidade, estado também à altura das exigências do jogo.

A superioridade portuguesa nunca esteve em dúvida. E foram até muito raras as vezes em que os atletas azéris chegaram até à baliza de Rui Patrício, que não passou por qualquer situação delicada ao longo dos noventa minutos.

A seleção portuguesa e Fernando Santos respiram agora mais aliviados, ficando a aguardar o Luxemburgo que se será o adversário que segue no próximo mês de Outubro.