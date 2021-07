​Uma ideia original

O futebol tem registado avanços em diversos domínios, sobretudo nos últimos anos. As leis do jogo têm vindo a ser atualizadas amiúde, mas a introdução do VAR é, sem dúvida, a mais marcante conquista que veio revolucionar o futebol, ainda que nem sempre e em todos os quadrantes de forma muito consistente.

À volta desta novidade vamos certamente continuar a assistir a muitas controvérsias, mas está fora de questão qualquer espécie de retrocesso em tão valiosa como útil ferramenta.

A saúde dos jogadores é outro aspeto que também tem preocupado as entidades responsáveis em todo o mundo. E, neste aspeto, a mais recente novidade chega de Inglaterra.

De facto, a Federação Inglesa acaba de tornar pública uma determinação que pode vir a causar alguma surpresa nos meios.

E essa decisão aponta para que os jogadores da sua Liga passem a ter um limite no número de vezes que podem usar a cabeça para jogar a bola durante os treinos, para deste modo evitar danos cerebrais. O máximo de cabeceamentos numa semana de treinos são dez, sendo que a Federação define neste espectro as bolas jogadas com mais de 35 metros, centros, cantos e pontapés livres.

Estas novas diretrizes vão ser aplicadas a todos os níveis do futebol inglês, masculino e feminino, com exceção do dia dos jogos, o que deixa entender que se trata de fazer regressar à agenda do futebol europeu uma questão importante.

É oportuno recordar que em 2002 o ex-avançado inglês do West Bromwich Albion Jeff Astle, que faleceu aos 59 anos, foi objeto de uma investigação que permitiu concluir a ligação da sua morte a repetidos cabeceamentos e lesões cerebrais, tendo sofrido um traumatismo craniano antes da sua morte.

Trata-se de uma medida louvável que o resto da Europa poderá também adotar a curto prazo.

Defender a saúde dos atletas é prioritário e muito mais importante do que apostar na sua condição financeira.