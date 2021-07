​Finalmente o público volta ao futebol

E assim, o próximo desafio da Supertaça, a disputar no sábado no estádio Municipal de Aveiro entre o Sporting Clube de Portugal e o Sporting Clube de Braga, já contará com a presença de público, sendo as duas equipas apoiadas por cerca de cinco mil espectadores cada.



A decisão partiu da Direcção-Geral da Saúde, ficando agora a aguardar-se a reunião de amanhã do Conselho de Ministros em que o assunto vai ser tratado de forma mais abrangente, sendo previsível que a medida se torne extensível às outras competições, nomeadamente ao Campeonato da I Liga, que se inicia no dia 6 de Agosto, com o jogo entre o Sporting e o Vizela, no estádio José Alvalade.

Sporting e Sporting de Braga já definiram critérios para a venda de bilhetes aos seus associados para o embate da Supertaça, baseados em princípios que têm a ver com a dimensão dos dois clubes.

Para além disso, estão igualmente estabelecidas as regras sanitárias para que os espectadores possam entrar no estádio aveirense na plena posse de todos os seus direitos, as quais devem ser rigorosamente respeitadas.

Depois de tantos meses vividos por entre uma justificada ansiedade dos clubes e dos adeptos, por razões conhecidas, fica agora a expectativa sobre o modo como vão comportar-se, o que não deixará de se tornar um sério contributo para as decisões que as autoridades vão tomar a seguir em relação a outras competições.

Respeitar todas as regras, como distanciamento social, uso de máscaras, vacinação completa, testes atualizados e medição de temperatura, é um princípio que deve ser tido em conta.

Compreende-se o cansaço provocado pela longa ausência do público dos estádios, mas nem isso poderá justificar excessos comportamentais indesejáveis.