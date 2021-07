​O Benfica e o seu labirinto – parte 2

Nessa altura, a nossa visão sobre o mundo encarnado centrava-se, sobretudo, no que estava a passar-se com o recente ato eleitoral, que continua a dar origem às mais violentas críticas sobre a forma como foi então feita a contagem de votos, nas quais se incluía a exigência de ser feita uma nova contagem de votos, tanto físicos como eletrónicos.



Ontem, esse labirinto conheceu outros contornos muito mais gravosos, por via da intervenção de autoridades judiciais e tributárias, que realizaram diversas buscas, e terminou com a detenção de Luis Filipe Vieira e de mais três elementos que têm mantido ligações muito estreitas com o Presidente do Benfica.

Depois disso, foi tornado público que Luis Filipe Viera é suspeito de crimes de burla qualificada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, uma mão cheia de preocupações que não devem ter deixado dormir esta noite o Presidente das águias.

Para hoje está prevista a audição do suspeito e, posteriormente, a tomada de posição do Juiz Carlos Alexandre sobre as medidas de coação a aplicar a cada um dos detidos.

Em ebulição, o mundo benfiquista, aguarda ansiosamente os capítulos seguintes desta trama.

Independentemente das decisões que venham a ser tomadas, o que parece certo é que nada ficará como até aqui. O terramoto apresenta-se com uma intensidade tal que tudo pode acontecer.

E, um aspeto que não está à margem deste descalabro, tem forçosamente a ver com o futebol e a preparação da época prestes a começar, passando igualmente pela entrada e saída de jogadores, um processo que está longe de atingir o seu termo.

Os sectores menos propensos a apoiar Luis Filipe Vieira passaram agora a insistir na ideia de que tudo o que está a acontecer retira a Vieira condições para continuar à frente dos destinos do Benfica.

E a ser assim, que soluções existem para tudo voltar à normalidade? Nos próximos dias tudo ficará certamente mais claro.