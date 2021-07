​Futebol latino em alta

Neste tempo, perdeu-se o hábito de falar assiduamente em futebol latino, tantas foram as incursões de jogadores de outros países nessa área, que muito contribuíram para essa descaracterização.



Não mudou tudo, mas mudaram muitas coisas: as concepções sobre futebol alteraram-se em praticamente todos os países, bem como passaram a ser muito diversos os seus intérpretes, incluindo os treinadores, também eles grandes responsáveis pela mudança.

Com o foco nestes aspetos, olha-se para a primeira meia-final do Campeonato da Europa onde estão por hoje acampadas as seleções da Espanha e da Itália, antes tidas como sérias candidatas à vitória final na prova. Hoje, infelizmente, uma delas ficará pelo caminho.

Para este desafio decisivo, espanhóis e italianos transportam saldos muito aproximados.

Enquanto os primeiros marcaram 12 golos tendo sofrido cinco, os transalpinos chegaram aos 11 golos, tendo as suas balizas sido atingidas apenas por duas vezes.

Perante estes números salta desde logo uma ideia: a defesa da squadra azurra tem sido bem mais consistente, o que constitui de imediato um sério aviso para Luiz Henrique e seus jogadores. E nem sequer se trata do ressurgimento do cattenaccio, uma quase lenda de outros tempos, a que os mais novos não dão por agora importância, até por não saberem no que consistia esse sistema e como se interpretava.

Surpreendendo muitos comentadores, a Itália tem deixado à vista uma enorme capacidade, tanto no plano individual como coletivo. Já a Espanha revelou alguma irregularidade, apenas contrariada pelo espetacular desempenho no jogo com a Croácia que acabou vencendo pela anormal marca de 5-3.

Para a meia-final desta terça-feira, mesmo arriscando, parece-nos mais provável uma vitória tangencial italiana. Porém, a única certeza que parece termos pela frente é a de que iremos assistir a um grande jogo, entre duas das melhores equipas da Europa e do mundo.