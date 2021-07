​Lapso ou esquecimento

Dessa escolha foram responsáveis os treinadores e capitães das 18 equipas participantes, tendo-se chegado ao seguinte apuramento: Pote, Palhinha e Coates, do Sporting, Sérgio Oliveira, Taremi, Pepe e Corona, do Futebol Clube do Porto, Mário Gonzalez, do Tondela, Eustáquio, do Paços de Ferreira, e Beto, do Portimonense.



A escolha final do jogador MVP será agora feita na próxima quinta-feira, no decorrer do sorteio do próximo campeonato da Primeira Liga, cabendo ao público a decisão final.

Sem discutir a justiça das escolhas aqui reproduzidas, ficam dois aspetos que merecem reflexão: em primeiro lugar, a ausência de qualquer jogador do Benfica no lote dos atletas escolhidos, e outra, ainda mais relevante, a do defesa-esquerdo leonino Nuno Mendes, considerado por uma larga faixa de adeptos ligados ao futebol e, igualmente, por uma vasta camada de elementos ligados à comunicação desportiva.

Por um lado, poder-se-à entender o facto de nenhum jogador do Benfica ter merecido a distinção de ser eleito. A época da equipa encarnada foi, a todos os títulos, negativa, sendo muito difícil olhar para um nome e referenciá-lo como exceção em relação aos seus parceiros de clube.

Já quanto ao jovem defesa do Sporting a injustiça é, quanto nós gritante.

Nuno Mendes começou por se destacar logo no começo da temporada, tendo mantido uma visível regularidade ao longo de vários meses, e sempre com atuações de grande gabarito.

Respeitem-se, no entanto, os pareceres de treinadores e capitães que levaram a escolha a feito com base nos seus próprios critérios.

Ainda que discordemos….