O Benfica e o seu labirinto

Ao longo dos tempos, por esta altura do ano, tem sido recorrente, sem excepções de qualquer ordem, o foco incidir sobre a preparação da temporada seguinte envolvendo, sobretudo, a contratação de novos jogadores, facto que só por si suscita a permanente e natural curiosidade das massas adeptas.



Desta feita, com relação ao Sport Lisboa e Benfica esse princípio não está a ser continuado.

É verdade que se tem mantido na crista da onda, mas, infelizmente, nem sempre por boas razões, estando os temas actualmente em cimas da mesa muito distanciados das questões relacionadas com o futebol.

A questão central está neste momento virada para as eleições, que tiveram lugar no clube da águia já há vários meses, e por via das quais têm sido trocadas acusações entre a direcção em funções e o principal rosto da oposição, ou seja, João Noronha Lopes.

E, convenhamos, alguns dos comunicados que têm chegado ao conhecimento do grande público, contêm textos que não primam exactamente pela compostura recomendável.

Luís Filipe Vieira está neste momento a viver dias pouco tranquilos no que respeita à sua actividade empresarial, mas isso não deve contribuir para que a sua figura seja alvo de violentos ataques no seio encarnado, como tem acontecido no passado recente.

Misturar ambas as coisas não faz qualquer sentido, tanto mais que os associados do Benfica promoveram há menos de um ano a sua reeleição, e até por números que não podem suscitar dúvidas.

Ao que parece, os votos físicos e electrónicos dessa escolha vão ser recontados dentro de poucos dias, satisfazendo assim a exigência da equipa de Noronha Lopes, sendo desejável que essa operação decorra com a maior brevidade, porque o Benfica necessita de tranquilidade para sair do seu labirinto, voltar a centrar atenções na temporada que está à porta e, igualmente, nos muitos problemas que estão a afectar o bom desenvolvimento do futebol português, participando nesse debate com os representantes de TODOS os demais clubes portugueses.