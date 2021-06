​A razia no grupo da “morte”

Na esfera do futebol, os criativos conseguem arranjar sempre espaço para dar asas à sua imaginação. Desta vez, e porque a Inglaterra acaba de afastar do Europeu a desgastada seleção alemã, trataram logo de recuar a 1966 para inventarem a incapacidade da vingança germânica, que estava em suspenso desde essa altura e assim vai continuar.



No campeonato do mundo de então, na final disputada no estádio de Wembley, com o resultado final de 4-2 favorável aos britânicos, ficou para a história um golo obtido pela seleção anfitriã, e que abriu o caminho para a vitória, mas que então suscitou muitas dúvidas que ainda hoje são objeto de largos e maliciosos comentários.

Permanecendo ainda na via alemã, merece destaque o afastamento da seleção de Joachim Low, depois de uma fase grupos titubeante, em que apenas logrou uma vitória convincente frente a Portugal. Ou seja, nos oitavos-de-final “morreu” tudo o que restava do antes chamado grupo da morte, aumentando também para três o número de quantos se haviam apresentado como candidatos à partida.

Com a saída dos ainda campeões em título da Europa e do Mundo, juntando-lhe o anterior vencedor do mundial de 2014, o calendário da prova que vai decorrer até 11 de Julho fica inevitavelmente mais pobre. Espanha, Itália e Bélgica são agora as seleções que permanecem com o rótulo de favoritas à conquista da competição se, entretanto, a maré de surpresas não prosseguir em alta.

Na próxima sexta-feira, após o embate entre italianos e belgas, um deles ficará também pelo caminho, ficando assim reduzido esse número de candidatos a levar para casa o caneco.