​O Europeu das surpresas continua

Das várias seleções que iniciaram o Campeonato da Europa em curso algumas houve que já regressaram a casa. Em vários casos prematuramente, causando assim surpresas em que o futebol é tantas vezes fértil em todos os seus domínios.



Os melhores, os mais candidatos, nem sempre conseguem transformar-se nos mais favoritos.

No caso presente, os atuais campeões europeus e mundiais foram as vítimas mais sonantes. E, pelo que temos visto, outros se lhes seguirão nos dias que aí veem.

De Portugal já muito se disse e escreveu, sem que isso signifique que a procissão já tenha abandonado o adro.

Fernando Santos, o único entre as muitas dezenas de selecionadores que já tivemos ao longo da história a conquistar troféus, continua a ser zurzido por alguns sectores que nunca se mostraram agradados com a sua titularidade no cargo, mas que no passado foram condescendentes com outros que, para as maiorias, não deixaram saudades.

E o tema vai certamente continuar a manter-se fresco por muitos e bons meses até que a seleção volte ao trabalho para iniciar a sua participação no próximo mundial do Qatar.

Por agora importa destacar, como é merecido, o afastamento da França, após um jogo para o qual entrou claramente como favorito. Porém, há que reconhecer o mérito dos suíços que, mesmo em desvantagem em determinada altura do desafio, nunca baixaram os braços, conseguiram chegar ao desempate por grandes penalidades, e aí acabar por ser o mais competente.

Também a Espanha passou por grandes dificuldades frente à Croácia, acabando por vencer por uma vantagem que esteve muitas vezes em dúvida.

E hoje, Alemanha e Inglaterra, duas potências do futebol mundial, vão decidir qual o outro grande que ficará pelo caminho.