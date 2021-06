​O sonho acabou cedo

No entanto, e contra aquilo que todos desejávamos e imaginávamos, Portugal acaba a sua carreira, ficando-se pelos oitavos de final, contrariando aquilo que vinha sendo habitual nas últimas duas décadas.



Dois aspetos ficaram a marcar claramente este jogo com a Bélgica: por um lado, o medo foi a nota dominante da primeira parte, seguindo-se-lhe o azar da segunda parte em que estivemos quase em permanência no meio campo adversário, dispusemos de diversas oportunidades, sem que em qualquer delas houvesse capacidade para concretizar.

Fernando Santos fez as escolhas que coincidiram com o senso comum, fazendo alinhar o melhor onze e, no fundo, quase todos os jogadores corresponderam à expectativa.

Tendo perdido pela margem mínima, o que é justo dizer é que o desfecho também poderia ser ao contrário.

É verdade que pode dizer-se que a nossa seleção deu quarenta e cinco minutos de avanço à formação belga que, no entanto, não foi capaz de aproveitar essa displicência portuguesa, para depois, na reta final adotar outra atitude que lhe permitiu causar enormes calafrios aos belgas, que ansiavam pelo fim da partida.

Agora, terminada a função no Europeu, espera-nos o Mundial do Qatar, para o qual o nosso selecionador começou de imediato a virar a sua atenção. Não há, por isso, razões para baixar os braços e desacreditar o futuro.

Temos um lote apreciável de jogadores de qualidade que asseguram um futuro tranquilo ao futebol português.