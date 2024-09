Tem de acabar “o estigma de que a tecnologia é complicada”

“O estigma de que a tecnologia é complicada é, muitas vezes, a principal barreira” às mudanças que podem levar a uma verdadeira transição digital que chegue a todos. A convicção é de Hugo Paredes, investigador sénior do INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência do Porto.

Em entrevista ao podcast Radar Europa, da Renascença em parceria com a Euranet Plus, o também professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro sublinha que este é um “estigma que tem que ser quebrado”.

“Aquilo que nós víamos no princípio desta transição digital era que as pessoas tinham de se adaptar à tecnologia. Hoje em dia já é o contrário. Ou seja, atualmente já se faz tecnologia adaptada às pessoas. Esse deve ser realmente o caminho para conseguirmos esta transição para o digital”, defende Hugo Paredes.

O investigador do INESC TEC lidera uma equipa que desenvolveu um sistema que, com recurso à realidade virtual, ajuda os mais idosos a praticar exercício físico. Uma solução desenvolvida no âmbito do projeto VR2Care, que envolve outros países europeus. A partir de uma televisão, com recurso a uma câmara, é possível entrar num ginásio virtual e cumprir o plano de treino definido por um “personal trainer”.

Num episódio do podcast Radar Europa dedicado ao fosso tecnológico que ainda existe entre Estados membros e no interior dos próprios países, Hugo Paredes revela que na investigação que liderou, percebeu que, em Portugal, “há pessoas que ainda nem um telemóvel têm”. “Temos várias realidades no país. Temos, mesmo na população mais idosa, pessoas que já usam a tecnologia de uma forma natural, com uma grande literacia digital. Mas também temos situações em que esse processo é ainda lento”, sublinha.

Para diminuir o fosso tecnológico, Hugo Paredes destaca a importância “do financiamento europeu e das estratégias europeias”, que permitem, por exemplo, em vários países, que muitas associações “consigam ir às aldeias mais recônditas e estar com as pessoas para as ajudar a utilizar a tecnologia”. Considera que a estratégia europeia “tem sido de sucesso”, com a Comissão Europeia “a preocupar-se bastante com a digitalização da Europa”. “Acredito que a vá conseguir fazer”, conclui.

O Radar Europa é um podcast da Renascença, em parceria com a Euranet Plus, a rede europeia de rádios.