Não há “turistas a mais”. É preciso é “educá-los” e "promover o interior”

O presidente da Plataforma Nacional de Turismo, Carlos Costa, assume não “embarcar” nas teses de que Portugal “já tem turistas a mais” e que é preciso “limitar” a sua presença.

Em entrevista ao podcast Radar Europa, da Renascença e da Euranet Plus, o também professor do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro diz que o excesso de turistas só acontece “em determinados locais”, pelo que “há que apostar noutras regiões”.

Carlos Costa defende que são precisas “campanhas que não mostrem exclusivamente aquilo que são as belíssimas praias, que já estão devidamente ocupadas, ou as cidades, mas que comecem também a mostrar aquilo que é o interior, as fronteiras, os castelos, as regiões mais afastadas”.

O presidente da Plataforma Nacional de Turismo diz que o país deve “começar a educar os turistas, fornecendo-lhes informação pelo lado da oferta, não deixando apenas o mercado a funcionar, mas influenciando-o”.

Este especialista refere que, no quadro atual, o país não está num “processo de retirar vantagens económicas da aglomeração” de turistas, mas antes de “desvantagens económicas da aglomeração”. Por isso, Portugal “tem que começar a dizer que determinadas ofertas não devem ficar num determinado local, mas que devem estar num outro sítio”.

Lamenta que Portugal não tenha tido “a mestria de saber explorar o turismo pelo lado da oferta”. Afirma que falta um “plano nacional para o setor”, que mostre, a quem visita o país, outras regiões que não apenas as grandes cidades que “já estão sobrelotadas”.

Carlos Costa defende que é preciso “saber lidar com esta pérola” que é o setor do turismo, que gere riqueza “equivalente a sete Autoeuropas”, que “vale 10 vezes mais do que as receitas geradas pela agricultura” e que “vale mais do que o PRR anualmente”.

“Ao longo de todos estes anos, aquilo que nós temos tido mestria em conseguir é atrair cada vez mais pessoas com excelentes campanhas promocionais. E Portugal tem vindo a bater recordes atrás de recordes de número de chegadas de pessoas e de receitas no nosso país. Agora, Portugal não tem tido é a mestria de saber explorar o turismo pelo lado da oferta. Nós não temos um plano nacional para o turismo, e isso é fundamental”, sublinha Carlos Costa.

O podcast Radar Europa é uma parceria Renascença com a Euranet Plus, a rede europeia de rádios.