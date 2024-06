UE tem de “reforçar investimento” em Defesa

O diretor do Doutoramento em História e Estudos de Defesa do ISCTE considera que “a União Europeia tem de fazer algum reforço de investimento” na sua própria defesa, de modo a “ser eficaz na dissuasão”, ou seja, “para ser suficientemente forte de modo a evitar que uma potência agressiva se sinta tentada a atacar”.

Em entrevista ao podcast Radar Europa, da Renascença em parceria com a Euranet Plus, Bruno Cardoso Reis lembra que, apesar de “o grande objetivo não ser ganhar uma guerra com a Rússia”, mas sim evitar um conflito com Moscovo, se o Governo russo “está a gastar muito mais em defesa - o reforço no ano passado foi de 35% - e está a modernizar o seu arsenal, até aprendendo com as lições da Ucrânia, a União Europeia não pode ficar parada e também tem de reforçar o seu investimento” que, até agora tem estado, “em níveis historicamente baixos”.

“A par disso há uma mudança tecnológica em curso… Drones, desenvolvimentos da inteligência artificial, a robótica, etc. Portanto, há aqui mudanças tecnológicas em todas as áreas e também na defesa e é fundamental que a União Europeia continue a acompanhar isso para ser eficaz, quer na defesa propriamente dita, quer na dissuasão”, sublinha.

Bruno Cardoso Reis diz que o investimento dos Estados membros tem de ser feito de forma mais coordenada, com um “reforço do contributo do próprio orçamento da União Europeia para este esforço”.

Tudo isto num quadro em que, de acordo com o também professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, há “razões para esperar mais conflitos”, num “contexto de transição de poder”.

Num momento em que, em Portugal, se debate o eventual regresso do serviço militar obrigatório, Bruno Cardoso Reis lembra que há já 10 países que retomaram algum tipo de serviço militar compulsivo, e que “estão mesmo junto à fronteira da Rússia ou da Ucrânia”. Mas, de qualquer forma, ainda estão “longe de ter voltado ao modelo tradicional".

"Não estamos a falar de todos os anos mobilizar dezenas de milhares ou até centenas de milhares de jovens. Isso tem também enormes custos. Não há estruturas para isso: quartéis, fardamentos e equipamento".

Nesta entrevista ao Radar Europa, conclui que “isso pode vir a ser necessário, mas será sempre feito país a país”. “Acho que se terá de pensar nesta matéria se continuarmos a ter problemas sérios de recrutamento voluntário”, conclui o especialista.

O Radar Europa é um podcast Renascença, em parceria com a Euranet Plus – a rede europeia de rádios.