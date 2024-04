25 de Abril sempre...

No dia do golpe, transformado em revolução, guardo dos meus 11 anos algumas memórias do anterior regime que me chocavam, mesmo sem ter consciência do que via: a pobreza e os pedintes (não, não são iguais aos de hoje) e as muitas crianças descalças e sujas nas ruas do Porto.

Um sentir de liberdade e união que surpreendeu e encantou a Europa e que só se repetiria de novo com a queda do Bloco de Leste no final dos anos 80 e o início da década de 90, do século XX.

Os que hoje dizem que 50 anos depois, “o 25 de Abril não interessa nada”, não têm dimensão política e nesses dias Portugal tinha uma sincera e ingénua esperança. Os que hoje dizem que 50 anos depois, “o 25 de Abril não interessa nada”, não têm dimensão política - não há presente sem história - e, no mínimo, desconhecem as estatísticas: da mortalidade infantil, do analfabetismo, da pobreza, das condições sociais, do desenvolvimento e o caminho realizado.

Em casa, sem racionalizar, havia também sinais. Lembro-me, por exemplo, da aflição do meu pai quando oito dias antes do 25 de abril apanhei no jardim do Carregal uns papeizinhos azuis com uma foice e um martelo e que levei para casa, sem perceber o que eram. Papéis que o meu pai queimou de imediato. Tenho ainda memória do incómodo da minha mãe com o meu pai, por ele, à noite, ouvir o serviço português da BBC – dizia-se na altura que a polícia conseguia saber quem escutava as rádios “do contra”.

Na altura, embora sem consciência, presenciei a pobreza, o atraso, a falta de liberdade, a censura e o medo que asfixiava e condenava um país.

Dos dias a seguir ao 25 de Abril tenho ainda uma memória muito viva da incredulidade da minha mãe com Salazar e Marcelo Caetano. Quando se começaram a noticiar as atrocidades da PIDE-DGS, como os assassinatos, os desaparecimentos e a tortura sistemática, ela ficou perplexa e chocada: como podiam dois homens que se diziam católicos inspirar, permitir e pactuar com tamanha violência e desrespeito pela vida humana?

O 25 de Abril de 1974 foi de facto um momento único e excecional. Um momento que rapidamente se precipitou numa luta ideológica em que a extrema-esquerda tentou impor um modelo de sociedade que quase lançou Portugal numa guerra civil – o país estava polarizado.

Em meados da década de 80, num trabalho para a faculdade, analisei os discursos políticos de 1974 e 1975. Na altura, a conclusão foi, para mim, surpreendente. Quem tinha um discurso mais europeísta, integrador e menos extremista era… Freitas do Amaral – o presidente do CDS, por muitos considerado o herdeiro político do regime derrubado e visto como um “perigoso fascista” pela ala esquerda.

As ideologias e a pluralidade partidária são a base de uma sociedade republicana e democrática. Permitem estabelecer modelos de organização e de funcionamento do estado, em respeito pela alternância democrática. Nem sempre foi assim e nem sempre este modelo pode ser dado como garantido.

Em 1975, no Verão Quente, o modelo foi comprometido pelo extremismo, de esquerda, estabilizando apenas a seguir ao 25 de Novembro.

Nos dias de hoje, um pouco por toda o mundo, com destaque para os Estados Unidos, Brasil e Europa, a extrema-direita é a face visível de um novo extremismo que pode colocar em causa o equilíbrio alcançado durante décadas e minar mesmo a democracia, como vimos com Trump e o ataque ao Capitólio, em janeiro de 2021, e Bolsonaro em janeiro de 2023, com a invasão do Planalto – a sede das principais instituições brasileiras.