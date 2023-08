Palco do Mundo. O adeus de Francisco aos "surfistas do amor"

Palco do Mundo

As histórias, os momentos, as palavras do Papa e tudo o que cabe em 24 horas de JMJ passa pelo “Palco do Mundo”. Um podcast diário e irrepetível, de 31 de Julho a 6 de Agosto, a acompanhar um dos maiores eventos do mundo, em Lisboa – a Jornada Mundial da Juventude. “Palco do Mundo” é um podcast do jornalista Vítor Mesquita. No site e nas redes da Renascença, também depois das 23h na Edição da Noite, na sua rádio.