A magia do active learning

Quando idealizámos a Católica International Business Platform, queríamos lançar uma “call to action” à comunidade empresarial.

Sabíamos que os desafios da globalização, a transformação digital em curso, e o contexto de incerteza e volatilidade, eram motivos mais do que suficientes para levar os líderes a repensar os modelos de negócio e a organização para a internacionalização. Também sabíamos que as empresas portuguesas têm desafios acrescidos, relacionados com menor escala, produtividade e notoriedade das marcas e empresas nos mercados destino, e com fortes condicionantes de investimento para crescer internacionalmente com sustentabilidade. E em menos de cinco anos vivenciámos eventos internacionais tão disruptivos quanto o Brexit, a Pandemia e a invasão da Ucrânia pela Rússia, com todos os impactos geopolíticos e macroeconómicos que têm vindo a alimentar o debate nacional e as preocupações das famílias, empresas e Governo. Já todos interiorizámos que não podemos continuar a fazer mais do mesmo e o ecossistema nacional tem vindo a evidenciar um certo “frenesim”. Mas o frenesim nunca nos levou a bom porto.

A essência da criação de valor “Fazer mais e melhor, com menos recursos, ou, pelo menos, com os mesmos recursos”. É esta a essência da criação de valor! Mas para alcançarmos a essência, precisamos de trabalhar os pressupostos: 1. Temos de ter um entendimento comum sobre criação de valor, muito além da bonita definição que acabei de escrever, porque ela precisa de ser transcrita para a realidade do dia-a-dia de quem gere recursos e toma decisões; 2. Temos de promover o debate informado e a concertação de interesses antes de desenhar um caminho de crescimento e desenvolvimento, para que este seja amplamente adotado pelos stakeholders; 3. Temos de trabalhar arduamente para testar novas soluções que nos ajudem a fazer o caminho e a mitigar os riscos. Quando falo de novas soluções, não estou só a pensar em inovação de produto/serviço e em inovação tecnológica de suporte. Falo de novas formas de abordar o mercado, a organização e a cadeia de valor, que nos ajudem a contornar os desafios e a criar mais valor. That’s the name of the game! E no que toca a inovação, temos muito a aprender com as empresas de tecnologia de informação e comunicação, na forma como colaboram entre si no desenvolvimento de novas soluções e no crescimento vertical acelerado. Importa assim dizer, que a Católica International Business Platform assume a criação de valor na sua essência. E se não concretizar a sua essência, não terá legitimidade para continuar.

A virtude da colaboração Quem adere à Católica International Business Platform, assume um propósito comum – catalisar a internacionalização sustentável das empresas portuguesas como forma de contribuir para o progresso económico e social do país. E acredita que os desafios são transversais aos setores económicos, que se pode criar um efeito virtuoso de transferência de conhecimento, e que é possível desenvolver um mindset colaborativo para explorar sinergias. A Plataforma reúne líderes académicos e empresariais comprometidos com um projeto de impacto nacional, e que estão dispostos a experimentar novas soluções para a internacionalização das empresas portuguesas. Esta comunidade assume como missão: promover a partilha de conhecimento e competências C-level para desenvolver projetos sustentáveis de crescimento internacional; incentivar as novas gerações a candidatar-se a empresas portuguesas com potencial de crescimento internacional; apoiar estas empresas a receber as novas gerações como agentes de transformação interna, construindo percursos de carreira diferenciados. Segundo o Professor Miguel Athayde Marques, Vice-Reitor da Universidade Católica e Diretor Académico da Plataforma, na cerimónia de lançamento da Plataforma em março de 2021: “Desta forma, a Universidade também beneficia, incorporando a sua missão de educar e transformar a sociedade.”