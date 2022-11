Como deve ser a liderança empresarial moderna?

No dia 24 de novembro, a Católica Lisbon School of Business & Economics organizou a Conferência “Liderança Responsável para um Portugal com Futuro”, tendo como intuito a apresentação de um estudo sobre Liderança Responsável desenvolvido durante 2022. No ano em que comemora 50 anos de história, a CATÓLICA-LISBON abriu oficialmente as suas comemorações de aniversário com uma análise aprofundada a um tema atual e pertinente – como deve ser o exercício da liderança no mundo atual? Que expetativas existem e que competências são exigidas aos líderes empresariais modernos? O estudo envolveu uma análise exaustiva da literatura já existente sobre Liderança Responsável, desenvolvendo também uma parte empírica de entrevistas e questionários a centenas de líderes empresariais.

O que é pedido ao líder empresarial moderno?

As exigências da sociedade têm vindo a mudar relativamente ao comportamento exigido às empresas. Não é mais aceitável um foco singular no valor para o acionista, sendo pedido aos líderes que tenham em conta os interesses de um conjunto alargado de stakeholders que incluem, além dos óbvios – colaboradores, clientes e planeta, também a comunidade local, os fornecedores entre outros, numa lógica de criação de valor para a sociedade.

Por outro lado, o paradigma social e profissional tem vindo a mudar nos últimos anos. As novas gerações assumem uma nova visão sobre temas ligados ao mercado de trabalho, sustentabilidade e responsabilidade social e as empresas devem olhar para esta visão de forma evolutiva e positiva, adaptando-se às novas exigências da sociedade e olhando com outros olhos para as suas estratégias de negócio.

Por outro lado, em vez de olharmos para um tempo pleno de desafios e crise, podemos antes olhar para um tempo de oportunidades. Devemos criar retorno, sim, mas de uma forma ambientalmente sustentável e em linha com futuro, enquadrada neste período de mudanças e de oportunidades para fazer mais e melhor. Assim, o grande desafio será criar negócios que, além de rentáveis, tenham um impacto claro e positivo no mundo. E este deve ser o caminho de todas as empresas. Só se conseguirá ter negócios sustentáveis a longo prazo se eles forem responsáveis.

Quais as características e comportamentos dos líderes responsáveis?

Nos questionários realizados, foram identificadas cinco características como as mais relevantes para uma liderança responsável: Ética, Honestidade, Autenticidade, Fonte de inspiração e Humildade.

De acordo com o estudo, além destas características, líderes responsáveis devem praticar também os seguintes comportamentos: fortes relações com os stakeholders, compreensão de sistemas, e capacidade de gerir a mudança e promover a inovação.

Os resultados obtidos através dos questionários e entrevistas indicam que o caminho a seguir para ser uma empresa de sucesso passa por ir para além do estabelecido por lei, e os seus líderes devem tomar iniciativa no sentido de procurar produtos, soluções e comportamentos cada vez mais responsáveis.

Se o fizerem irão beneficiar de algumas vantagens de curto prazo, pela implementação de um modelo da Liderança Responsável, incluindo uma maior capacidade de atrair talento e conseguir melhor, motivar e alinhar a equipa. Esta visão de sustentabilidade permitirá também identificar novas oportunidades de criação de valor.