Olhá Bola, Espanha. "Campeonas del 'puto' mundo"

Olhá Bola, Maria

No ano em que Portugal participa pela primeira vez no Mundial, respondemos à deixa e damos a conhecer as jogadoras que fazem e farão história no futebol feminino nacional, pelos seus clubes e com a seleção. Conversas descontraídas, com pontapés de bicicleta, "bombas" ao ângulo e "Call of Duty", com a jornalista Inês Braga Sampaio, a não perder, nas plataformas habituais, no site da Renascença e em popcasts.pt.