A ideia é pôr o país na ordem?

A Renascença Multimedia apresentou novidades das grelhas de programação das suas três rádios - Renascença, RFM e MegaHits. Líder de audiências durante 40 anos da nossa vida em democracia, o Grupo quer continuar a crescer no digital e no FM. Inovação e proximidade são valores estratégicos transversais à atividade da empresa que expressam de forma eloquente a ambição do Grupo. Detentora de um património comunicacional único, a Renascença mantém um nível de confiança muito elevado, no domínio da produção de Informação.

Terminou a consulta pública do contrato de concessão de serviço público de Media. O documento não suscitou na sociedade discussão de relevo, o que desvaloriza, de alguma forma, a imagem que o público tem da ação da RTP.

Pedro Morais Leitão, CEO da Media Capital (TVI), citado pelo +M (Eco), realça três aspetos bondosos do novo contrato: (i) “redução da estrutura interna de pessoal (118 milhões em 2025); (ii) “investimentos em novos serviços de vídeo a pedido”: (iii) “recomendação de que a RTP1 não deva ser, tendencialmente, financiada por publicidade televisiva comercial”.

Arons de Carvalho, presidente do CGI, veio discordar da opção por tipologia de programas em vez de canais, o que vai contra o espírito do tempo em que o “conteúdo é rei”. Justifica Arons: “dá uma margem de manobra demasiado grande”. Ao Conselho de Administração? E então, não é para gerir a empresa que lá está o CA? Certamente houve excelentes contributos para a versão final do contrato, mas a verdade é que desde que a intenção do Governo de reduzir a publicidade na estação pública de televisão foi chumbada no Parlamento, o interesse sobre o futuro da RTP esmoreceu.

Álvaro Sobrinho é um dos subscritores do World Opportunity Fund que comprou a Global Media (DN, JN, TSF), com os resultados que se conhecem. A revelação é feita pela Investigação SIC, emitida no final da semana passada. O Tal e Qual escreve na capa desta semana, que “Sobrinho é o sócio que Balsemão quer esconder”, num gesto de retaliação contra o patrão da SIC. A matéria em causa desmerece-se pelo conflito com a verdade e pelas imprecisões e entra, de forma gratuita, pela vida privada do ex-primeiro-ministro.

Karla Sofia Gascón, nomeada para o Óscar de melhor atriz pelo filme “Emilia Pérez”, terá feito publicações de teor racista na Rede X. A revelação já levou a que o nome de Gascón fosse retirado dos cartazes de promoção do filme. “Ainda não parei de receber ódio, ameaças de morte, insultos. Não vi ninguém, em lado nenhum, defender-me”, disse a primeira mulher transgénero a ser nomeada pela Academia de Hollywood. É este o nosso tempo. Um tempo de cancelamento.

A foto de Cristiano Ronaldo fez o pleno nas capas dos jornais portugueses (5). “O dia em que o Rei faz 40 anos”, escreveu a Bola. O francês L´Équipe traz uma foto de Ronaldo, com a camisola da seleção portuguesa, e escreve: “Inclassable” (Inclassificável). Sendo que o L é um sete de cabeça para baixo.

Deduzida a acusação na Operação Tutti Frutti. Entre os 60 visados, estão Carlos Eduardo Reis, deputado, e Sérgio Azevedo, vereador da CML. As suspeitas em relação a Medina foram arquivadas. Duarte Carneiro teve a vida suspensa durante oito anos e nunca foi ouvido. Oito anos é uma vida! O deputado da mala e o agora revelado alegado pedófilo Dr. Pardal, dirigente do Chega, que chegou a pedir a castração química dos pedófilos; o secretário Hernâni Dias, a primeira demissão do atual governo, são casos que se sucedem, antes como agora, e debilitam o sistema.

Não será, certamente, por acaso, que todas as sondagens apontam Gouveia e Melo como o candidato melhor colocado para vencer a corrida a Belém. É a ideia de “por o país na ordem”, que irá fazer vencimento nas eleições presidenciais, como avalia Pacheco Pereira, na TVI. O ex-deputado do PSD acredita que nenhum dos putativos candidatos será capaz de derrotar o Almirante. Só Cristina Ferreira lhe poderia fazer frente. Podia?

De facto, a avaliar pelos apoios já declarados ao ex-CEMA de alguns senadores da área social-democrata (v.g. Ângelo Correia, Isaltino Morais) e pelas recentes declarações de Ana Gomes (SICN) que classificou António Vitorino como um lobista e um “espertalhuço”, talvez a verdade não ande longe do que dizem alguns comentadores. Isaltino tem mesmo a convicção de que Gouveia e Melo vencerá logo à primeira volta. Vamos a caminho de ter outro Almirante em Belém?

Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, os jornalistas da Visão continuam a dignificar o jornalismo. Recebem salário? 10 meses depois de chegar ao Governo, o PSD não encontra nada mais urgente do que inquietar os reformados? E o IMI das barragens? Já foi pago na totalidade? Jornais internacionais de referência e algumas instituições portuguesas abandonaram a Rede X. Obama, Catarina Martins ou Mariana Mortágua mantêm-se na rede de Elon Musk. Fascista, fascista, mas deixar a rede dele…Bem prega Frei Tomás!