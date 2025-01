​Pedro Nuno Santos: o incómodo da evidência

Marques Mendes despede-se do comentário na SIC este domingo (2). Aparentemente, a decisão de se candidatar à Presidência da República estava tomada há algum tempo. Luís Marques Mendes será o primeiro candidato com hipóteses de disputar a eleição a anunciar a sua candidatura.

A corrida à IA está lançada, com vantagem para os chineses, para já. O Deepseek, o ChatGPT chinês, é mais barato (6 milhões contra 5 mil milhões da Open IA), consome menos energia e menos recursos e é, aparentemente, mais eficaz e mais rápido. Só não responde, pelo visto, a perguntas sensíveis.

A empresa chinesa provocou um tsunami nas Bolsas mundiais. Arrasou a cotação das ações da Nvidia, fabricante de chips da Califórnia (perdeu 600 mil milhões de dólares numa só sessão). Trump já fez o alerta geral para as empresas americanas. A Europa, como sempre, não diz nada.

A AI estará no centro da batalha pela liderança da nova ordem. É uma nova guerra das estrelas? Jornais internacionais de referência abandonam a rede X. Os sobressaltos americanos com o TikTok não desencorajam o governo português a abrir uma conta na rede chinesa. Para chegarem aos jovens, diz. Espera-se que não exorbite.

A conferência de imprensa de Bruno Lage foi, no mínimo, um equívoco. Convocar os jornalistas para explicar o que disse aos sócios do clube na garagem do estádio da Luz, revelado por um cidadão nas redes socais, é um absurdo sem tamanho. Um vídeo amador que serviu para alimentar horas de “debate” nas televisões. Lage disse que os jogadores dele não saltam? É o problema dele e do clube que o contratou. Como é que a comunicação do Benfica, com a presença do Presidente, valida uma coisa daquelas?

Em entrevista ao Expresso (sexta, 24), Pedro Nuno Santos disse aparentemente o óbvio: quem vem viver connosco deve integrar os nossos valores. Caiu o Carmo e a Trindade. Até hoje os senadores socialistas ainda não se calaram. As televisões, as rádios, os jornais não se cansam de ouvir descontentes com o que disse o líder socialista. Nunca a declaração de uma evidência incomodou tanta gente. A partir da declaração da evidência, os Media construíram uma polémica artificial? Ou o incómodo existe mesmo no PS? PNS percebeu finalmente o país em que vive ou deu-se conta que tem duas eleições pela frente?

Hernâni Dias, secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, participou na elaboração da Lei dos Solos e demitiu-se depois de a RTP ter revelado que o governante criou, entretanto, duas empresas ligadas ao imobiliário e à construção civil. O ex-presidente da Câmara de Bragança, eleito por três vezes com maiorias absolutas pelo PSD, estava a ser investigado pela Procuradoria Europeia por alegadas irregularidades nas obras de ampliação da zona industrial da cidade. Hernâni Dias mantém as empresas?

O deputado da mala, ou das malas, agora deputado não inscrito, está de baixa psicológica. Não é caso para menos. O chefe da bancada do Chega disse no Parlamento que não se responsabiliza pelo comportamento do seu grupo em relação ao deputado Miguel Arruda. Perante a ameaça, é prudente que Arruda não se aproxime da Assembleia. Nem mesmo para ir buscar as malas.

Mariana Mortágua veio assumir que o Bloco de Esquerda errou, no caso dos despedimentos de funcionários do partido. Ficamos a saber que afinal o Bloco também erra. “Vamos fazer o que nunca foi feito” aplica-se agora com toda a propriedade. Vítor Machado, funcionário multitask do Bloco, despedido ao fim de 17 anos, considera-se "vítima de humilhação profissional".

A pendrive encontrada no cofre do gabinete de Vítor Escária, nas buscas da Operação Influencer, tinha informação sobre espiões e agentes da PJ e dados confidenciais da AT e da Segurança Social (Sábado, 30). Porque é que a existência da pen não foi revelada no momento em que foram encontrados os 75.000 euros? A pen estava no cofre do gabinete do Dr. Escária, mas pode ser de um antecessor no posto. Querem ver que ainda se concluiu que a pen era do Dr. Salazar?

Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, a história de Vítor Machado, um relato eloquente da relação do Bloco de Esquerda com os seus funcionários e colaboradores.

Não será altura de se criarem mecanismos que proíbam os governos de desviarem dinheiro do INEM?

Qual é o fascínio que Ventura exerce sobre as televisões para ser entrevistado com mais frequência do que qualquer outro político?

O Tribunal de Contas veio manifestar preocupação com a sustentabilidade da Segurança Social por causa da Caixa Nacional de Pensões. Não será sensato olhar para o problema de frente? Quem é que se decide a acabar com a confusão entre Seguros de Saúde e Planos de Saúde?