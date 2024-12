​O Estado secular rendido à Notre-Dame

Televisões de todo o mundo dedicaram largas horas à reabertura de Notre-Dame. A cerimónia mostrou o estado secular rendido à Catedral de Paris. “A catedral que o Mundo não aceitou perder”, escrevia o Público (7) na primeira página. Excelente discurso de Macron, a reafirmar o legado de França à Humanidade. Perante a destruição que grassa na Ucrânia, em Gaza, na Síria, 340 mil doadores, de todo o Mundo, foram capazes de reconstruir.

Convidar os bombeiros para a celebração, para lá do merecido reconhecimento público, foi um gesto político de Macron, que atravessa um momento conturbado, com o país novamente sem governo.

Macron excluiu a França Insubmissa, de Mélenchon, e a União Nacional, de Marine Le Pen, das conversas que tem mantido no Eliseu com todas as outras forças políticas com assento parlamentar, na tentativa de encontrar uma solução que permita um módico de governabilidade para um país em permanente agitação social, com um défice orçamental excessivo e uma dívida a crescer perigosamente muito acima dos 100%.



A presença na reunião do Eliseu dos socialistas de Olivier Faure é um passo para a ruptura com Mélenchon na Nova Frente Popular? Na Alemanha, o governo de Olaf Scholz não deverá chegar ao Natal. A moção de confiança deverá ser chumbada na segunda-feira (16) pelo Bundestag e abrirá, formalmente, o caminho para eleições legislativas antecipadas, que Steinmeier deverá convocar para fevereiro (23) de 2025.

A aparente “falência” do eixo Paris-Berlim e a pressão sobre o estado social nas economias europeias (Portugal incluindo), não promete nada de bom. A Alemanha, líder económica da Europa durante décadas, parece ter gripado o motor. A Ucrânia é, para já, uma das primeiras vítimas, com o cancelamento de uma ajuda financeira de enorme relevância para o esforço de guerra de Kiev. O que terão conversado Trump e Zelensky em Paris, sob a vigilância protetora de Notre-Dame?

À Ucrânia, a Gaza, ao sul do Líbano, junta-se agora a agudização dos confrontos na Síria, com a fuga de Bashar-Al-Assad. Israel, que já avançou sobre Damasco, está a construir uma faixa de segurança junto à sua fronteira. O Mundo está perigoso, como dizia Vasco Pulido Valente. Cada vez mais.

Os candidatos, putativos embora, às eleições de janeiro de 2026, multiplicam-se. Basta uma personalidade informar que sobre presidenciais “falamos para o ano” para os Media presumirem que se perfila mais um candidato. E assim vão nascendo novos “maratonistas” todos os dias. Gouveia e Melo, que não fala, tem quem fale por ele. Agora é a revista da Armada a dedicar-lhe praticamente toda a edição, com uma ilustração do Almirante embarcado no D. João II. Um “Príncipe Perfeito”?

Na semana do Congresso do PCP, na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, a Renascença juntou no Forte de Peniche Raimundo, Carvalhas e Jerónimo, o atual e os dois últimos chefes comunistas. Publicada esta segunda-feira (9), a entrevista conduzida por Cristina Nascimento e Susana Madureira Martins, é uma iniciativa inédita e de grande originalidade. Em 1989, depois da estreia na Renascença de Carlos Carvalhas, Henrique Mota convidou Álvaro Cunhal para uma entrevista, também com Luís Marinho e Jaime Nogueira Pinto. À época, um acontecimento coberto por todos os Media nacionais. “Uma ida ao parlatório. Graças e desgraças de 3 líderes do PCP” está disponível em todas as plataformas.

A CMTV assinalou o Dia Internacional dos Direitos Humanos (10) com um clip do tema “Mudar a canção”, de Marisa Liz, com a participação de vários músicos. Um hino, um manifesto pela mudança, contra a violência doméstica e de género; o genocídio e o racismo. “Eu quero e posso mudar, não deixo o medo vencer”. Estamos perante um novo ciclo de canções de intervenção na música portuguesa?

A SIC e Cristina Ferreira “põem termo ao litígio existente". Ambos os lados expressam satisfação com a resolução encontrada”, informa um comunicado do processo. A empresa Amor Ponto, propriedade da apresentadora, havia sido executada, com penhora dos bens, e o Tribunal de Sintra condenou a sociedade de Cristina Ferreira ao pagamento de 3.3 milhões de euros pela quebra contratual, tendo absolvido a apresentadora.

Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas e outras histórias, porque é que as televisões quando se faz sentir algum frio em Lisboa, correm para Trás-os-Montes a fazer perguntas sobre a temperatura? O ministro Castro Almeida não está de acordo que se crie uma organização para fiscalizar as autarquias. Prefere que a AT seja dotada de mais meios para fazer o que já faz, desde a extinção de um organismo semelhante ao que agora se quer criar. Tem razão.

Com apenas duas cidades com jogos no Mundial de 2030 – Espanha tem 9 e Marrocos, 6 – há um estudo que prevê um retorno para Portugal de 800 milhões para o país. Não é otimismo a mais? O incómodo dos adeptos do Sporting com os últimos resultados, justifica lançar tochas sobre os jogadores quando a equipa vai agradecer o apoio?