É a segunda vez que os sapadores bombeiros desafiam a autoridade do Estado. Já tinham subido a escadaria da Assembleia da República, forçando a barreira policial. Agora cercaram a sede do Governo, em Lisboa, onde decorriam reuniões com os seus próprios sindicatos. Na passeata até ao Campus XXI entretiveram-se a rebentar petardos e tochas, intimidando quem assistiu ao desfile. Manifestação inorgânica, ilegal, que foi já objecto de participação ao MP. "Deixa arder...", ouviu-se nas emissões em direto nas televisões. Perante o destempero da manifestação, o Governo suspendeu as negociações. Não podia fazer outra coisa.

O Chega pendurou tarjas nas janelas do Parlamento no dia da votação final global do Orçamento do Estado para publicitar a posição do partido sobre a remoção do corte de 5% nos salários dos deputados que dura há 14 anos. Esta apropriação do património nacional para uma ação política partidária foi reprovada severamente pelo presidente da Câmara. "A tourada está montada no Parlamento, olé!", ouvia-se na bancada do Chega, durante a discussão na especialidade do Orçamento para 2025. Nessa altura o país estava longe de imaginar o espectáculo que o grupo ensaiava."Vandalismo político", classificou Aguiar-Branco.

Os resultados da sondagem publicada pelo CM e Negócios são muito claros: Gouveia e Melo (23.2) recolhe quase o dobro das intenções de voto de Passos Coelho (13.9). Em relação a Marques Mendes (9.8), a distância alarga-se consideravelmente. À esquerda, Centeno (6.4) é o que recolhe maior preferência dos inquiridos.Três candidatos têm programas de televisão, sendo Seguro (4.7) o que dispõe de maior adesão na lista de personalidades testada pela Intercampus. Depois do sucesso no combate à Covid, têm aparecido fotografias do Almirante a acompanhar o combate ao tráfico de droga, numa clara afirmação do seu posicionamento na corrida a Belém. Aparentemente, não faltarão apoios, mesmo os que menos se espera. "A democracia não precisa de militares", disse o ainda Chefe da Armada, num momento de excessiva franqueza. Pois é, diz-se muita coisa!

A manchete do Expresso sobre alunos sem aulas era falsa. O ministro veio a público assumir o erro. Alexandra Leitão apareceu imediatamente a explicar que os números do ministro não batiam com a realidade. A informação do ministro foi fornecida por serviços tutelados pelo Ministério. E a informação da Dra. Leitão foi prestada pelos mesmos serviços? Um verdadeiro enigma.

O Tribunal Judicial de Lisboa Oeste confirmou a insolvência da Trust in News, proprietária de títulos como a Visão e a Exame. A assembleia de credores está marcada para o final de janeiro. A Comissão constituída, liderada pelo Estado, principal credor, vai integrar um representante dos trabalhadores, que se concentraram no Largo Camões, em Lisboa. Luís Delgado, o atual detentor da TiN, a quem foi rejeitado o PER, fica afastado do processo. O administrador judicial nomeado deixa alguma esperança, mesmo antes de analisar as contas: a liquidação não é o único caminho.

O Parlamento australiano aprovou a legislação que proíbe o acesso à Internet de menores de 16 anos. Veremos se outros países adotam semelhante procedimento. O estudo do Instituto para os Comportamentos Aditivos, publicado pelo Público, revela realidades alarmantes sobre a dependência dos jovens em relação ao jogo online.

Grandes Enigmas

Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, a história revelada pelo Le Monde sobre a rede social Strava onde desportistas amadores partilham as suas proezas. Entre eles, os guarda-costas dos presidentes Macron, Biden e Putin, que os expõem, fazendo-se fotografar em locais que, supostamente, deveriam ser secretos.

O parlamento decidiu abolir a inspecção das motos. Vai cancelar legislação que nunca foi aplicada. Qualquer cidadão pode comprar livremente petardos e tochas? A arte equestre portuguesa foi elevada a património imaterial cultural da Humanidade. O PAN sabe disto?